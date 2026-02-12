Культ Мітри на півночі Римської імперії: які таємниці розкрили унікальні артефакти II століття

Вівтарі таємничого культу. Фото: Національний музей Шотландії

Два кам’яні вівтарі, знайдені у римському форті біля Единбурга, вперше покажуть широкій публіці після масштабної реставрації. Артефакти були частиною найпівнічнішого відомого храму Римської імперії, присвяченого богу Мітрі, і дають нове розуміння життя та вірувань солдатів на кордоні.

Про це повідомило видання Independent.

Фахівці зазначають, що культ Мітри був закритою, виключно чоловічою релігійною практикою, яка прославляла перемогу світла над темрявою і давала воїнам надію на життя після смерті.

Вівтарі розкопали у 2010 році в Інвереску, Східний Лотіан. Їх датують приблизно 140 роком нашої ери — періодом, коли римляни знову зайняли південну Шотландію за правління Антоніна Пія. У 2016 році Національні музеї Шотландії придбали знахідки та розпочали відновлення фрагментованих кам’яних плит. Під час робіт виявили сліди фарби, що підтвердило: первісно вівтарі були яскраво розмальовані.

Один із вівтарів зображає бога сонця Сола та чотири пори року у вигляді жіночих постатей. Експерти зазначають, що його підсвічували ззаду, аби створити ефект сяючих очей і променистої корони в темному храмі. Другий присвячений самому Мітрі й містить різьблення, пов’язані з богом Аполлоном — ліру, грифона та плектр, а також характерних для мітраїстських сюжетів круків.

Обидва вівтарі були освячені сотником легіону, імовірно Гаєм Кассієм Флавіаном, ім’я якого збереглося у скороченні G CAS FLA. Дослідники припускають, що саме він у той час командував гарнізоном форту.

Нова виставка «Римська Шотландія: життя на межі імперії» покаже ці артефакти разом уперше. Куратори наголошують: експозиція допоможе спростувати поширений міф про те, що римляни ніколи не просувалися далі Адріанового валу. Насправді імперія тричі розширювалася значно на північ, включно з побудовою стіни Антоніна та низки фортів, серед яких і Інвереск.

Виставка у Національному музеї Шотландії відкриється у листопаді 2026 року й триватиме до 28 квітня 2027-го.

