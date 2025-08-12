Культовий бренд мобільних телефонів на межі остаточного краху / © Pixabay

Реклама

Легендарний бренд Nokia, що колись домінував на ринку мобільних телефонів, знову стоїть на порозі зникнення. Очікується, що з 2026 року компанія HMD Global, яка зараз випускає смартфони під цією маркою, втратить права на бренд.

Про це пише Bild.

За даними порталу Heise.de, сама Nokia Group планує припинити виробництво. Це означає кінець бренду, який на піку популярності у 2000-х роках займав понад 40% світового ринку завдяки таким моделям, як Nokia 3310. Однак з появою iPhone та Android-смартфонів Nokia втратила лідерство.

Реклама

Фінансове становище компанії залишає бажати кращого. У другому кварталі операційний прибуток Nokia впав на 81% через низку факторів. Зокрема слабкий долар, що завдає компанії мільйонних збитків.

Хоча дохід трохи зріс, він не виправдав очікувань, що призвело до зниження прогнозу прибутку на рік. Відсутність смартфонів Nokia в інтернет-магазинах HMD може свідчити про те, що моделі вже знімають з виробництва.

Нагадаємо, наближається осінь, а разом з нею і традиційний анонс нової лінійки iPhone. Цьогоріч, за чутками, iPhone 17 буде представлений 9 вересня. Це критичний момент для тих, хто планує продати свій старий смартфон. Експерт із ринку вживаної техніки Сем Вілсон, директор компанії Gadget GoGo, закликає власників iPhone діяти негайно, аби не втратити до 30% початкової вартості.