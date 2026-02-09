Кумедна втеча пінгвіна: українські науковці зняли на відео обідній ритуал

Українські полярники зафіксували кумедний момент з пінгвінами / © скриншот з відео

Реклама

Українські полярники зняли на відео кумедний момент, як дорослий пінгвін намагається втекти від свого голодного малюка. Науковці пояснили, чому підрослі пташенята влаштовують справжні перегони за батьками в Антарктиді.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

«Скучили за історіями з життя наших пінгвінів? От вам сюжет з цікавим продовженням. Пінгвін годує свого малюка, а потім починає тікати», — йдеться в дописі.

Реклама

Науковці пояснили, що після появи на світ пташенят дорослі пінгвіни постійно піклуються про їхнє харчування. На перших етапах, коли маля подає сигнал, батьки годують його напівперетравленою їжею — переважно крилем, який передають зі стравоходу прямо до дзьоба пташеняти.

З віком пінгвінята стають активнішими й починають самі вимагати їжу, переслідуючи маму або тата. Саме таку сцену зафіксували на відео: один із батьків уже нагодував маля та спробував відійти, однак пташеня наполегливо кинулося навздогін, прагнучи отримати ще порцію.

На острові Галіндез, де розташована антарктична станція «Академік Вернадський», гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Щовесни вони припливають туди для розмноження — облаштовують гнізда, відкладають зазвичай по два яйця та вирощують потомство.

Наразі на острові Галіндез мешкає понад 10 тис. субантарктичних пінгвінів.

Реклама

Дата публікації 13:39, 09.02.26 Кількість переглядів 10 Українські полярники зняли на відео кумедну втечу пінгвіна від пташеняти

Нагадаємо, раніше геофізик 30-ї української експедиції Альберт Грабовецький оприлюднив кадри ранкового ритуалу субантарктичних пінгвінів. На відео зафіксовано, як птахи один за одним пірнають у крижані води Південного океану, розпочинаючи свій день колективним запливом.