Курка чи яйце: дослідження з'ясувало, що з'явилося раніше

Це споконвічна загадка, яка ось уже сотні років ставить вчених у безвихідь. Проте експертам нарешті вдалося відповісти на запитання, що з'явилося першим — курка чи яйце.

Про це пише Daily Mail.

Попередні дослідження показують, що яйця з твердою шкаралупою, такі як у курей, з'явилися у птахів приблизно 300 мільйонів років тому. Але наразі вчені з Женевського університету стверджують, що будівельні блоки жіночих репродуктивних клітин (яйцеклітин) з'явилися задовго до появи курей.

Таких висновків вчені дійшли, проаналізувавши вид одноклітинних організмів Chromosphaera perkinskii, відкритий у 2017 році в морських відкладеннях на Гаваях. Перші ознаки їх присутності на Землі датуються понад мільярдом років тому — задовго до появи перших тварин.

Дослідники помітили, що цей вид утворює багатоклітинні структури, які мають разючу подібність до ембріонів тварин. За їхніми словами, це відкриття свідчить про те, що генетичні програми, які відповідають за ембріональний розвиток — процес, за допомогою якого запліднена яйцеклітина розвивається в ембріон, існували ще до появи тваринного життя.

Таким чином, природа, на їхню думку, мала генетичні інструменти для "створення яєць" задовго до того, як вона "винайшла курей".

"Хоча C. perkinsii є одноклітинним видом, така поведінка показує, що багатоклітинні процеси координації та диференціації вже були у цього виду задовго до появи перших тварин на Землі", — пояснив автор дослідження Омая Дудін.

Нагадаємо, виверження вулкана Сент-Геленс 18 травня 1980 року спалило 600 квадратних кілометрів землі та все живе на ній. Однак через три роки до регіону випустили ховрахів, які допомогли відновити довкілля.

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