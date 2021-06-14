Курка чи яйце: що з'явилося раніше на думку спеціаліста

Ймовірно, перше курча вилупилося в результаті мутації.

Вічне питання про те, що було раніше: курка чи яйце. Воно не дає спокою мислителям та науковцям сотні років.

Зоолог Луїс Віллазон вирішив дати відповідь на це непросте питання, пише Science Focus.

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Як зазначає спеціаліст, яйця існували до курей. Динозаври відкладали яйця, риби, які першими виповзли з моря, відкладали яйця, і жахливі монстри, що плавали в теплих мілководних морях кембрійського періоду 500 мільйонів років тому, також відкладали яйця. Це були не курячі яйця, але все ж яйця. Тому в такому розумінні – яйце було раніше за курку:

"Тут все дуже сильно залежить від того, як ви детермінуєте "куряче яйце". Це яйце, знесене куркою? Або це яйце, з якого вилуплюється курка? Кури відносяться до того ж виду, що й так звана червона банківська курка з Південно-Східної Азії. Ймовірно, вона була схрещена з куркою Gallus sonneratii. Кури були одомашнені близько 10 тисяч років тому в Таїланді", - розповів науковець,акцентуючи, що це все не має значення, адже в якийсь момент еволюційної історії не було курей. Тоді два птахи, які були майже, але не зовсім курками, спарилися і відклали яйце, з якого вилупилося перше справжнє курча.

Як зазаначають, еволюція не рухається різкими стрибками. Вона, в більшості випадків, відбувається розмірено. Один вид переходить в інший не відразу, а поступово. Тому ця межа між "куркою" та "не куркою" доволі розмита. Та все ж вона є. Види перетворюються в інші види завдяки мутаціям в геномі. Тому зміна виду можлива лише на генетичному рівні. Якщо "не курка" такою народилася, то "куркою" протягом життя вона не стане. Та у її організмі може виникнути мутація, яку вона передасть своїм нащадкам. В результаті такої мутації, ймовірно, одного разу вилупилося курча.

Нагадаємо, що науковці визнали існування п'ятого океану. Картографи офіційно визнали та додали на мапу світу Південний океан. Тепер на планеті їх п'ять.

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