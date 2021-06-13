Квиток на політ в космос із засновником Amazon продали за 28 млн доларів: чи назвали ім'я туриста

Ім'я того, хто отримав можливість полетіти в космос, буде оголошено через кілька тижнів

Місце на політ в космос із засновником Amazon Джефом Безосом продали на аукціоні за 28 мільйонів доларів.

Про це пише "Інтерфакс"

Компанія засновника Amazon Blue Origin поки не стала розкривати ім'я переможця. Ім'я отримав можливість полетіти в космос буде оголошено через кілька тижнів — в 52 річницю висадки Ніла Армстронга і Базза Олдрина на Місяць.

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Це буде перший запуск нової ракети Blue Origin Shepard з людьми на борту, який поклав початок бізнесу з космічного туризму. П'ятнадцять попередніх випробувальних польотів багаторазової ракети та капсули з 2015 року пройшли успішно.

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