Китай готує удар по астероїду: що відомо про космічний експеримент

Китайська Народна Республіка готується до першої у своїй історії місії планетарної оборони. Її запуск попередньо запланований на грудень 2027 року.

Про це повідомило видання Space24.

Спочатку для експерименту розглядали астероїд 2020 PN1, однак нині ціль змінили — випробування проведуть на об’єкті 2016 WP8.

Місію планують реалізувати за допомогою ракети-носія Chang Zheng-3B («Довгий похід»), старт якої має відбутися з космодрому Січан. У космос буде виведено два апарати: один виконуватиме роль спостережного зонда, інший — ударного.

Згідно з планом, спостережний апарат здійснить гравітаційний маневр біля Венери та дістанеться астероїда 2029 року. Там він протягом кількох місяців вивчатиме об’єкт. Другий апарат вріжеться в астероїд, після чого зонд зафіксує наслідки удару, зокрема можливі зміни орбіти.

Астероїд 2016 WP8 належить до групи Афіни — це навколоземні об’єкти, орбіти яких перетинаються з орбітою Землі, але переважно проходять ближче до Сонця. Через потенційну можливість зближення із Землею такі астероїди вважаються перспективними для тестування технологій планетарної оборони.

Подібні місії вже реалізують інші космічні агентства. Зокрема, 2022 року NASA провело експеримент DART, під час якого космічний апарат вдарив супутник астероїда Дідімос — Діморфос. У результаті вдалося змінити параметри його орбіти.

Нині Європейське космічне агентство готує місію HERA для дослідження наслідків цього удару, а також проєкт RAMSES, який передбачає вивчення астероїда Апофіс під час його зближення із Землею 2029 року. Запуск цієї місії запланований на 2028 рік.

