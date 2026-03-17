Китай може шпигувати за Україною через ґаджети: Японія зробила заяву

Уряд Японії попередив свої компанії, які планують долучитися до відбудови України, про ризик витоку чутливої інформації через технології китайської компанії Huawei.

Про це повідомляє Kyodo News.

Занепокоєння викликають 5G-мережі та обладнання, яке може використовуватися у смартфонах та інших популярних ґаджетах. Саме через них, за оцінками японської сторони, існує потенційна загроза передавання даних.

Таке застереження є доволі нетиповим кроком і пов’язане з питаннями економічної безпеки. Японія фактично закликає бізнес враховувати ризики можливого стеження або витоку інформації під час роботи в Україні.

Huawei і санкції: що відомо

Відомо, що Huawei вже тривалий час перебуває під санкціями США через підозри у шпигунстві та можливій співпраці з китайською владою. У Вашингтоні неодноразово заявляли, що обладнання компанії може використовуватися для збирання даних.

На цьому тлі Японія посилює увагу до кібербезпеки, особливо у проєктах, пов’язаних із відновленням України, де можуть оброблятися стратегічно важливі дані.

Йдеться не лише про інфраструктуру, а й про використання повсякденних технологій, які потенційно можуть стати каналом витоку інформації.

Раніше компанію TikTok звинуватили у неналежному захисті даних мільйонів користувачів. Європейський Союз оштрафував TikTok на 530 млн євро (понад 600 млн доларів) після чотирирічного розслідування, яке встановило, що передавання даних користувачів до Китаю створює ризик шпигунства.