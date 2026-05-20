Китай натрапив на «надгігантське» родовище золота: його оцінюють у понад $80 млрд

У Китаї геологи повідомили про ймовірне відкриття одного з найбільших золотих родовищ у світі. За попередніми оцінками, під землею може залягати понад 1000 тонн золота, однак частина цих даних ще потребує підтвердження.

Про це повідомляє видання Futura.

Йдеться про золоторудне родовище Вангу в повіті Пінцзян провінції Хунань у центральному Китаї. За оцінками китайських фахівців, потенційна вартість запасів може сягати близько 85,9 мільярда доларів.

Через масштаб знахідки родовище вже називають «надгігантським» — так зазвичай класифікують найбільші та найважливіші мінеральні поклади.

Що знайшли геологи

Дослідники з Геологічного управління провінції Хунань виявили понад 40 золотоносних жил на глибині близько 2000 метрів. За попередніми даними, лише в цих жилах може міститися приблизно 300 тонн підтвердженого золота.

Саме ця частина оцінки вважається найбільш надійною, оскільки її підтвердили бурінням і геологічними пробами.

Для вивчення глибших шарів фахівці використали тривимірне геологічне моделювання. Воно показало, що на глибині до 3000 метрів потенційні запаси можуть перевищувати 1000 тонн золота.

В окремих зразках керна дослідники виявили видиме золото, а концентрація металу в породі, за їхніми даними, сягала близько 138 грамів на тонну. Для сучасної золотодобувної галузі це вважається дуже високим показником.

Чому експерти закликають не поспішати з висновками

Попри гучні оцінки, фахівці наголошують: відкриття ще перебуває на етапі вивчення. У гірничій галузі є різниця між підтвердженими запасами та прогнозними ресурсами.

Підтверджені запаси — це ті поклади, які вже детально виміряні та можуть бути економічно доцільними для видобутку. Натомість прогнозні ресурси часто базуються на обмежених даних і комп’ютерному моделюванні.

У випадку родовища Вангу наразі найбільш детально підтверджено близько 300 тонн золота. Решта оцінки — це попередній прогноз, який має бути перевірений додатковим бурінням, аналізами та техніко-економічними дослідженнями.

Якщо оцінка у понад 1000 тонн підтвердиться, родовище може увійти до числа найбільших золотих відкриттів у новітній історії.

Що це може означати для Китаю

Для Китаю таке родовище може мати серйозне економічне значення. Золото використовується не лише в ювелірній галузі, а й в електроніці, промисловості та резервах центральних банків.

Розробка такого об’єкта може створити нові робочі місця, посилити внутрішні запаси стратегічного металу та привернути увагу інвесторів.

Водночас видобуток золота на глибині понад 2000 метрів є технічно складним і дорогим. Він потребує потужних систем вентиляції, енергопостачання, підйомного обладнання та суворого контролю безпеки.

Екологічні ризики

Масштабний видобуток золота також несе екологічні ризики. Під час таких робіт утворюються великі обсяги пустої породи та відходів, які можуть містити небезпечні хімічні речовини або важкі метали.

Якщо їх неправильно зберігати чи утилізувати, це може загрожувати ґрунтам, водним ресурсам і місцевим екосистемам.

Китайська влада останніми роками заявляє про необхідність екологічнішого підходу до видобутку корисних копалин. Тому родовище Вангу може стати важливим тестом для того, як ці заяви працюватимуть на практиці.

Наразі геологи продовжують дослідження. Остаточні висновки про реальні запаси золота та можливість його промислового видобутку мають з’явитися після додаткових перевірок.

