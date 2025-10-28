Китай планує першим у світі запустити "штучне Сонце": що відомо про термоядерний реактор BEST

Будівництво китайського «штучного сонця»

Китай здійснив важливий крок у реалізації своєї амбітної програми чистої енергетики: до кінця 2027 року планується завершення будівництва термоядерної установки нового покоління BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), відомої як «Штучне сонце». Мета проєкту — не просто досягти контрольованої реакції синтезу, а й вперше в історії продемонструвати реальне виробництво електрики на її основі, забезпечивши п’ятикратний приріст енергії.

Про це повідомила офіційна представниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін та китайське інформаційне агентство Xinhua.

«Експериментальний надпровідний токамак з плазмою, що палає (BEST), має бути завершений у 2027 році та може стати першим в історії людства токамаком, який вироблятиме електроенергію за допомогою термоядерного синтезу», — написала китайська дипломатка у Facebook.

Прорив у синтезі: від EAST до BEST

Нова установка BEST, будівництво якої розпочалося у травні 2025 року в місті Хефей, є логічним продовженням попередньої успішної програми. Попередник, токамак EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), вже продемонстрував світове лідерство, утримуючи високотемпературну плазму протягом рекордних 1066 секунд (майже 17 хвилин) при температурі, що перевищує 100 мільйонів градусів Цельсія.

Однак, як пояснює видання, «на відміну від попередніх експериментальних установок, BEST… призначений для демонстрації реального „горіння“ дейтерієво-тритієвої плазми». Це означає перехід від експериментів до фази, яка має наблизити комерційну життєздатність термоядерної енергетики.

BEST спроєктований Інститутом фізики плазми Китайської академії наук (ASIPP) як компактний високопольовий токамак. Завдяки оптимізованій конструкції він має досягти ключового показника — коефіцієнта енергетичного приросту Q=5, тобто виробляти в п’ять разів більше енергії, ніж споживає для ініціації реакції. Це значно амбітніша мета, ніж та, що стоїть перед деякими західними аналогами.

«Гігантський термос» і мільярдні інвестиції

Проєкт BEST має загальну площу будівництва 150 000 квадратних метрів, а загальний обсяг інвестицій сягає 1,19 мільярда доларів США. На сьогодні будівництво просувається з високою точністю та швидкістю, що характерно для великих китайських інфраструктурних проєктів.

Нещодавно було завершено ключовий етап монтажу — встановлення основи посудини Дьюара. Ця основа, що важить понад 400 тонн і має 18 метрів у діаметрі, є не лише найважчим окремим компонентом, але й найбільшим вакуумним елементом, коли-небудь виготовленим у рамках китайських термоядерних досліджень.

«В основі BEST лежить посудина Дьюара — ключовий компонент, що функціонує подібно до гігантського високовакуумного термоса. Він ізолює надпровідні магніти, які повинні працювати за температури мінус 269 градусів Цельсія, що дає їм змогу утримувати плазму, нагріту до більш ніж 100 мільйонів градусів», — повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

За словами Хуан Сюн’ї, наукового співробітника Інституту фізики плазми, ця основа слугуватиме фундаментом, який має витримати понад 6000 тонн обладнання. Успішне встановлення вимагало подолання технічних викликів, зокрема, забезпечення точності збірки в межах міліметра.

Наступний крок до безмежної чистої енергії

Проєкт BEST розглядається як проміжний етап між експериментальною установкою EAST і запланованим на майбутнє китайським термоядерним інженерним демонстраційним реактором CFEDR (China Fusion Engineering Demo Reactor).

Успіх BEST міг би не лише надати Китаю величезні економічні та стратегічні переваги як лідеру у сфері чистої енергії, але й розв’язати глобальну проблему енергетичної безпеки. На відміну від традиційних атомних електростанцій (ядерний поділ), термоядерний синтез не виробляє небезпечних довгоживучих радіоактивних відходів, а паливо (ізотопи водню, як-от дейтерій, що міститься у воді) є фактично необмеженим.

Завершення будівництва BEST до 2027 року, а також його подальші успіхи в генерації електроенергії, зроблять Китай першопрохідцем на шляху до «священного Грааля» чистої енергії та можуть прискорити глобальний перехід до екологічно стійких джерел.

Нагадаємо, на початку року Франція встановила новий рекорд у термоядерній енергетиці — її результат на 25% перевищує попереднє досягнення Китаю. Реактор WEST Tokamak у Франції підтримував плазмову реакцію протягом 1337 секунд (понад 22 хвилини), встановивши новий світовий рекорд.