Китай створив першу у світі "дитину-ШІ": що вміє цей робот

Робот зі штучним інтелектом / Ілюстративне фото / © Pixabay

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Китай на форумі Zhongguancun 2025 представив людиноподібного робота TongTong 2.0 — оновлену систему штучного загального інтелекту, розроблену Пекінським інститутом загального ШІ. Вона демонструє рівень когнітивних здібностей 5-6-річної дитини.

Про це пише Interestingeng ineering.

Перша версія TongTong (2024 рік) мала інтелект дитини 2-3 років. Оновлена версія 2.0 демонструє рівень когнітивних здібностей 5-6-річної дитини. Вона вдосконалилася в мовленні, мисленні, навчанні, русі, емоціях та взаємодії.

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Однією з ключових особливостей є система цінностей. TongTong 2.0, наприклад, прибирає іграшки та витирає плями, навчаючись у реалістичних цифрових середовищах.

За словами Чень Хао, виконавчого директора Центру передових технологій, TongTong 2.0 формує власну особистість, веде зв’язний діалог та навіть торгується або відкладає виконання завдань — наприклад, може сперечатися, якщо її просять піти спати.

На відміну від попередньої версії, TongTong 2.0 може аналізувати, змінювати та планувати дії в реальному часі. Вона навчається в процесі взаємодії, спілкується кількома мовами та оновлює власну базу знань.

Під час демонстрації TongTong 2.0 вирішувала складні завдання — наприклад, використовувала подушки, щоб дотягнутися до пульта. Віртуальне навчальне середовище, що імітує дитячий садок і родину, допомагає їй розвивати соціальний інтелект.

Запуск TongTong 2.0 демонструє швидкий прогрес Китаю у сфері ШІ, підкреслюючи переваги відкритого підходу до розробки.

Нагадаємо, норвезька компанія 1X створила робота-слугу зі штучним інтелектом NEO Gamma, здатного виконувати різноманітні домашні справи, такі як прибирання і навіть подавання чаю.