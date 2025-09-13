ТСН у соціальних мережах

Китай висадить людей на Місяці 2030 року: чи є прогрес

Останнім часом Китай провів випробування ключових складових майбутньої пілотованої місії на Місяць. Країна має намір відправити своїх астронавтів на супутник Землі до 2030 року.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Висадка людини на Місяць стане важливою віхою для Китаю

Висадка людини на Місяць стане важливою віхою для Китаю / © Associated Press

Китай успішно здійснив статичні вогневі випробування першого ступеня ракети Long March 10, призначеної для польотів на Місяць.

Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

Тести відбулися 11 вересня на космодромі Веньчан провінції Хайнань та стали другим статичним вогневим випробуванням першого ступеня перспективного носія.

Раніше стало відомо, що Китай здійснив успішні статичні вогневі випробування прототипу першого ступеня ракети Long March 10, оснащеної трьома двигунами YF-100K, які працюють на паливній парі гас — рідкий кисень.

Згодом SpaceNews з посиланням на заступника директора Китайського управління пілотованої космічної техніки Лінь Сіцан повідомило, що розробка місячних ракет Long March 10, пілотованого космічного корабля Mengzhou, посадкового модуля і скафандрів завершено.

Нагадаємо, востаннє астронавти NASA побували на Місяці в грудні 1972 року. Тепер NASA готується до висадки людей на Місяць 2027 року.

