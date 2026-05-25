Китай запускає корабель зі своїми астронавтами на космічну станцію, на якій вони проживуть цілий рік.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що цей політ дасть змогу дослідити фізіологію людини під час тривалого перебування в космосі. Запуск корабля «Шеньчжоу-23» здійснять із космодрому «Цзюцюань» на північному заході Китаю. На борту перебуватимуть троє китайських астронавтів.

Це буде одна з найтриваліших космічних місій в історії після рекордних 14,5 місяця, встановлених Росією 1995 року. Як заявили в Китайському агентстві пілотованих космічних польотів (CMSA), рішення про те, хто саме залишиться на рік у космосі, ухвалять пізніше.

Як передає агентство, NASA прагне висадити людину на Місяць 2028 року й випередити Китай на два роки. Поки що Китай відправляв на Місяць лише роботизовані апарати. У червні 2024 року їм вдалося за допомогою роботів доправити на Землю зразки ґрунту.

Крім дослідження фізіологічних особливостей людей у космосі, Китай проведе експеримент із людськими «штучними ембріонами». Туди відправлять зразки людських стовбурових клітин, щоб визначити реальність виживання та репродукції людини в космосі.

Нагадаємо, місія NASA Artemis II з обльоту навколо Місяця завершилася успішним приводненням капсули з екіпажем із чотирьох астронавтів у Тихому океані.

Уперше за понад 50 років астронавти NASA, які беруть участь у місії Artemis II, покинули навколоземну орбіту. Під час обльоту Місяця астронавти вивчали супутник Землі і збирали дані про його рельєф і геологію.

