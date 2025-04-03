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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Китай знову запустив "штучне сонце" – і воно побило температурний рекорд

Під час серії експериментів дослідникам вдалося подолати так званий “подвійний бар’єр нагрівання”: температури як електронної, так і іонної плазми перевищили 100 мільйонів градусів Цельсія.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Китай знову запустив "штучне сонце" – і воно побило температурний рекорд

Китайське "штучне сонце" / © Фото з відкритих джерел

Китайські вчені досягли чергового прориву у сфері термоядерної енергетики: експериментальний реактор Huanliu-3 (HL-3), розташований у Ченду, встановив новий температурний рекорд, наблизившись до умов, необхідних для запуску самопідтримуваної термоядерної реакції.

Про це повідомляє SCMP.

Під час серії експериментів дослідникам вдалося подолати так званий “подвійний бар’єр нагрівання”: температури як електронної, так і іонної плазми перевищили 100 мільйонів градусів Цельсія.

Головний конструктор реактора Чжун Вулу зазначив, що досягнення такої температури – це ключовий крок на шляху до так званого “плазмового горіння” – стану, який дозволяє підтримувати стабільну термоядерну реакцію, подібну до тієї, що відбувається на Сонці.

Попередній рекорд у цій сфері належав французьким вченим, які раніше перевершили китайські досягнення. Тепер же команда з Китаю знову вирвалася вперед.

Реактор HL-3 працює з 2020 року, раніше відомий як HL-2M. У межах експериментів йому вже вдавалося досягати температур плазми з іонною компонентою у 117 мільйонів градусів і електронною — до 160 мільйонів. Такі показники наближаються до умов, необхідних для запалювання термоядерного синтезу — процесу, що лежить в основі енергетики нашої зірки.

Учені також відзначили стабільність плазмового пучка, однак утрималися від розголошення деталей подальших експериментів. Щоб запустити самопідтримувану термоядерну реакцію, потрібно не лише досягти екстремальних температур, а й забезпечити їх тривале збереження — це найскладніший виклик на шляху до створення повноцінного “штучного сонця”.

Очікується, що HL-3 зазнає модернізації у найближчі роки. У майбутньому він може стати одним із перших реакторів у світі, здатних підтримувати постійний термоядерний синтез.

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