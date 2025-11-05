На орбіті запахло стейком: китайські астронавти вперше у космосі смажили м’ясо (відео)

Астронавти у космосі / © Space.com

Завдяки новітній пічці, доставленій на станцію, шестеро астронавтів, які беруть участь у місіях «Шеньчжоу-20» та «Шеньчжоу-21», змогли насолодитися гарячою, свіжоприготованою їжею.

Про це пише Space.

Технологія та кулінарний процес

Центр астронавтів Китаю (ЦАК) оприлюднив кадри, на яких екіпаж закріплює курячі крильця у спеціальній решітці для гриля та поміщає їх у невеликий, вбудований у стіну відсік — космічну піч.

Прилад, що зовні нагадує шафу, насправді є технологічною демонстрацією мікрогравітаційної мікрохвильової печі, яка функціонує скоріше як аерогриль.

Як зазначив Кан Гохуа, старший член Китайського товариства астронавтики та професор аерокосмічної інженерії, психологічний комфорт екіпажу — зокрема можливість споживати гарячу їжу — є надзвичайно важливим для підтримання відчуття «заземленості» в умовах тривалої ізоляції.

За даними ЦАК, піч спроєктовано так, щоб забезпечувати стабільні умови випікання без диму в мікрогравітації, не створюючи надмірного навантаження на енергомережу станції «Тяньгун». Це особливо важливо для космічних форпостів, де суворо дотримуються протоколів пожежної безпеки та функціонування систем життєзабезпечення.

Смак дому на орбіті

Приготування їжі в космосі має свої особливості. За повідомленнями, оптимальний час випікання курячих крилець у герметичному контейнері становив 28 хвилин.

Крім того, командир місії «Шеньчжоу-20» Чень Донг скуштував перчений стейк, приготований у цій самій печі, а астронавт У Фей з екіпажу «Шеньчжоу-21» був зафіксований із гарячою порцією свіжоспечених крилець.

Цей кулінарний прорив на «Тяньгун» порівнюють із подібним експериментом 2019 року на Міжнародній космічній станції (МКС), коли астронавти NASA випікали печиво у прототипі печі Zero G.

Проте, на відміну від тимчасового обладнання на МКС, китайська піч інтегрована у системи станції та сертифікована для використання до 500 разів, ставши постійною частиною побуту на орбіті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до складу наступного екіпажу на китайській орбітальній станції «Тяньгун» увійдуть троє астронавтів та чотири миші.