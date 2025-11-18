Китайські астронавти застрягли в космосі: нова криза на станції "Тяньгун"

Екіпаж космічного корабля "Шеньчжоу-21" / © Getty Images

Ще троє китайських астронавтів місії «Шеньчжоу-21» залишилися на борту космічної станції «Тяньгун» після успішного повернення своїх колег з місії «Шеньчжоу-20». Наразі вони не мають безпечного способу повернутися на Землю, що викликає занепокоєння експертів.

Про це пише видання IFL Science.

Екіпаж «Шеньчжоу-21» — Чжан Лу, У Фей і Чжан Хунчжан — перебуває на станції від 31 жовтня. Їхня місія полягала у зміні екіпажу «Шеньчжоу-20» (Ван Цзе, Чень Чжунжуя та Чень Дун), які мали повернутися на Землю 5 листопада. Однак повернення було перенесено через тріщину у капсулі та небезпеку зіткнення з космічним сміттям. Тому екіпаж «Шеньчжоу-20» скористався капсулою «Шеньчжоу-21» і вдало повернувся на Землю.

Тепер «Шеньчжоу-21» лишається на орбіті без власної капсули для повернення. За неофіційними даними, наступна капсула «Шеньчжоу-22» може бути запущена до станції 24 листопада. У разі аварії або зіткнення з космічним сміттям, екіпаж ризикує залишитися на станції без можливості безпечного повернення.

Експерти зазначають, що подібні інциденти підкреслюють можливі проблеми у китайських космічних протоколах та обмежені можливості станції «Тяньгун», яка менша за МКС і не розрахована на одночасне перебування шести астронавтів.

За словами Вікторії Семсон із Scientific American: «Я рада, що екіпаж „Шеньчжоу-20“ повернувся, але хвилює, що новий екіпаж наразі не має транспортного засобу для повернення на Землю».

У разі надзвичайної ситуації астронавти «Шеньчжоу-21» потенційно зможуть скористатися пошкодженою капсулою «Шеньчжоу-20», оскільки вона відокремлена від житлового модуля та має парашутну систему повернення.

Події з китайськими тайконавтами нагадують аналогічні випадки на МКС, коли екіпажі опинялися в небезпечній ситуації, але мали резервні засоби повернення на Землю.