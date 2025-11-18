ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
2 хв

Китайські астронавти застрягли в космосі: нова криза на станції "Тяньгун"

Троє тайконавтів місії «Шеньчжоу-21» залишилися на китайській космічній станції «Тяньгун» без безпечного способу повернення на Землю.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Екіпаж космічного корабля "Шеньчжоу-21"

Екіпаж космічного корабля "Шеньчжоу-21" / © Getty Images

Ще троє китайських астронавтів місії «Шеньчжоу-21» залишилися на борту космічної станції «Тяньгун» після успішного повернення своїх колег з місії «Шеньчжоу-20». Наразі вони не мають безпечного способу повернутися на Землю, що викликає занепокоєння експертів.

Про це пише видання IFL Science.

Екіпаж «Шеньчжоу-21» — Чжан Лу, У Фей і Чжан Хунчжан — перебуває на станції від 31 жовтня. Їхня місія полягала у зміні екіпажу «Шеньчжоу-20» (Ван Цзе, Чень Чжунжуя та Чень Дун), які мали повернутися на Землю 5 листопада. Однак повернення було перенесено через тріщину у капсулі та небезпеку зіткнення з космічним сміттям. Тому екіпаж «Шеньчжоу-20» скористався капсулою «Шеньчжоу-21» і вдало повернувся на Землю.

Тепер «Шеньчжоу-21» лишається на орбіті без власної капсули для повернення. За неофіційними даними, наступна капсула «Шеньчжоу-22» може бути запущена до станції 24 листопада. У разі аварії або зіткнення з космічним сміттям, екіпаж ризикує залишитися на станції без можливості безпечного повернення.

Експерти зазначають, що подібні інциденти підкреслюють можливі проблеми у китайських космічних протоколах та обмежені можливості станції «Тяньгун», яка менша за МКС і не розрахована на одночасне перебування шести астронавтів.

За словами Вікторії Семсон із Scientific American: «Я рада, що екіпаж „Шеньчжоу-20“ повернувся, але хвилює, що новий екіпаж наразі не має транспортного засобу для повернення на Землю».

У разі надзвичайної ситуації астронавти «Шеньчжоу-21» потенційно зможуть скористатися пошкодженою капсулою «Шеньчжоу-20», оскільки вона відокремлена від житлового модуля та має парашутну систему повернення.

Події з китайськими тайконавтами нагадують аналогічні випадки на МКС, коли екіпажі опинялися в небезпечній ситуації, але мали резервні засоби повернення на Землю.

Дата публікації
Кількість переглядів
352
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie