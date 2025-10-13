Китайському астронавту хтось постукав у космосі: загадка, яку не можуть пояснити

Ян Лівей, перший космонавт Китаю / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Космос — беззвучний простір. Тут немає повітря, вітру чи будь-яких звуків. Але 2003 року перший китайський астронавт Ян Лівей почув у вакуумі… стукіт. Під час польоту на кораблі “Шеньчжоу-5” він відчув, ніби “хтось бив по корпусу дерев’яним молотком”.

Про це розповідає Daily Galaxy.

Очевидного джерела звуку не було — за ілюмінатором тиша і темрява. Після повернення на Землю Ян спробував відтворити цей шум, але безуспішно. Через кілька років інші китайські астронавти теж повідомляли про подібні звуки під час місій 2005 і 2008 років. З того часу цей “космічний стукіт” став частиною легенд китайської космічної програми. Ян навіть радив колегам не лякатися, якщо почують його знову.

Реклама

Що могло це бути?

Подібні феномени фіксували й інші астронавти. Наприклад, під час місії “Аполлон-10” 1969 року екіпаж чув “космічну музику” — як згодом пояснили в NASA, це були радіоперешкоди.

У випадку Лівея вчені висунули кілька версій:

Теплові коливання корпусу через різкі зміни температур на орбіті.

Мікрометеороїди або частинки космічного сміття, що могли вдаряти в обшивку.

Акустичний ефект усередині капсули або навіть особливість сприйняття звуку в ізольованому просторі.

Але жодна теорія не пояснює регулярності й чистоти стукоту, який чув Ян.

“Шум був ритмічним і чітким. Але його неможливо було відтворити після повернення”, — згадував астронавт.

Реклама

Навіть через понад 20 років загадка “космічного стукоту” залишається нерозгаданою — і нагадує, що навіть у світі високих технологій не всі таємниці Всесвіту піддаються поясненню.