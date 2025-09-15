Вчені перевірили зорю за 40 років від Землі на присутність інопланетян: що вони дізнались

Космос / © Pixabay

Китайські дослідники здійснили одне з найдетальніших на сьогодні досліджень, спрямованих на виявлення можливих радіосигналів позаземного походження в системі TRAPPIST-1, яка розташована на відстані близько 40 світлових років від Землі та вважається перспективною для існування придатних до життя планет.

Про це пише видання Live Science.

TRAPPIST-1 — це червоний карлик у сузір’ї Водолія, навколо якого обертаються сім кам’янистих планет, за розмірами близьких до Землі. Щонайменше три з них перебувають у так званій зоні населеності, де можливе існування рідкої води. Завдяки цьому система розглядається науковцями як одна з найбільш схожих на Сонячну та є ключовим об’єктом для пошуку слідів технологічних цивілізацій.

Дослідження проводила група під керівництвом професора Гуан-Юаня Суна з університету Дечжоу (КНР). Для експерименту було задіяно найбільший у світі радіотелескоп FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope), відомий своєю надзвичайною чутливістю. Протягом майже двох годин вчені здійснили п’ять незалежних спостережень у L-діапазоні тривалістю по 20 хвилин кожне. Частотний діапазон охоплював 1,05–1,45 ГГц із роздільною здатністю близько 7,5 Гц, що дозволяло фіксувати навіть дуже слабкі радіосигнали, потенційно створені штучно.

У ході аналізу науковці шукали вузькосмугові сигнали з невеликим зсувом частоти, спричиненим рухом планет. Подібні сигнали не можуть виникати природним шляхом і могли б свідчити про існування високорозвиненої цивілізації. За розрахунками, FAST здатний зафіксувати передавачі потужністю від 2,04×10^10 ват — чутливість, що перевищує попередні дослідження.

Попри високі технічні можливості, підтверджень наявності інопланетних технологій отримати не вдалося. Водночас автори роботи наголосили, що навіть відсутність результату має наукову цінність — вона дозволяє встановити верхні межі для потужності можливих передавачів у системі TRAPPIST-1 і демонструє ефективність сучасних методів пошуку.

Символ із «чорною брамою» (система TRAPPIST-1e), яка вважається одним із найперспективніших кандидатів на статус потенційно придатної для життя планети, продовжує залишатися у центрі уваги міжнародної наукової спільноти. Дослідники планують розширити спектр пошуку та звернути увагу на інші типи сигналів, зокрема періодичні або короткочасні, які могли залишитися поза межами нинішнього аналізу.

Фахівці нагадують, що остаточні висновки щодо наявності чи відсутності життя у TRAPPIST-1 можуть з’явитися лише за роки або навіть десятиліття подальших спостережень. Водночас система й надалі розглядається як одна з найбільш перспективних для проєктів із пошуку позаземного розуму (SETI).

Пошук інопланетних цивілізацій залишається одним із найважливіших викликів сучасної науки, адже його потенційні результати здатні докорінно змінити уявлення людства про своє місце у Всесвіті.

