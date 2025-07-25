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- Наука та IT
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Китайці презентували найдешевшого робота-гуманоїда: скільки він коштує
Китайська компанія Unitree Robotics презентувала гуманоїдного робота R1, який продається за доступною ціною.
Китайський стартап Unitree Robotics зробив справжній прорив, презентувавши гуманоїдного робота R1 за сенсаційно низькою ціною — від 39 900 юанів (приблизно $5900). Це робить R1 одним із найдоступніших гуманоїдних роботів на світовому ринку.
Про це повідомляє Bloomberg.
Модель R1 вражає своєю легкістю та рухливістю: вона важить лише 25 кг і має 26 рухомих суглобів. Робот оснащений передовим багатомодальним штучним інтелектом, який дозволяє йому розпізнавати як голос, так і зображення.
Хоча конкретні функції R1 компанія поки що тримає в секреті, попередні моделі Unitree — G1 та H1 — вже демонстрували вражаючі можливості. Вони вміли пересуватися, підніматися сходами, зберігати баланс, виконувати прості трюки та взаємодіяти з об’єктами за допомогою роботизованих кінцівок. Деякі версії також підтримували голосову комунікацію, що дає уявлення про потенціал R1.
Запуск R1 збігається з проведенням найбільшого в Китаї форуму зі штучного інтелекту, що підкреслює амбіції Unitree Robotics. На тлі того, що ціни на інших гуманоїдних роботів стартують від $16 000 і можуть сягати понад $90 000, модель R1 змінює правила гри, роблячи гуманоїдну робототехніку значно доступнішою.
Нагадаємо, у Китаї провели перший у світі «турнір з боксу роботів». Гуманоїди-суперники змагалися у реалістичних поєдинках. Бойові роботи Unitree G1 продемонстрували здатність завдавати ударів кулаками та ногами. При цьому зберігалии рівновагу, хоч поки що ними керували люди.