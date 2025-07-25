Китайці презентували найдешевшого робота-гуманоїда: скільки він коштує

Компанія Unitree Robotics пропонує людиноподібного робота / © Bloomberg

Реклама

Китайський стартап Unitree Robotics зробив справжній прорив, презентувавши гуманоїдного робота R1 за сенсаційно низькою ціною — від 39 900 юанів (приблизно $5900). Це робить R1 одним із найдоступніших гуманоїдних роботів на світовому ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Модель R1 вражає своєю легкістю та рухливістю: вона важить лише 25 кг і має 26 рухомих суглобів. Робот оснащений передовим багатомодальним штучним інтелектом, який дозволяє йому розпізнавати як голос, так і зображення.

Реклама

Хоча конкретні функції R1 компанія поки що тримає в секреті, попередні моделі Unitree — G1 та H1 — вже демонстрували вражаючі можливості. Вони вміли пересуватися, підніматися сходами, зберігати баланс, виконувати прості трюки та взаємодіяти з об’єктами за допомогою роботизованих кінцівок. Деякі версії також підтримували голосову комунікацію, що дає уявлення про потенціал R1.

Запуск R1 збігається з проведенням найбільшого в Китаї форуму зі штучного інтелекту, що підкреслює амбіції Unitree Robotics. На тлі того, що ціни на інших гуманоїдних роботів стартують від $16 000 і можуть сягати понад $90 000, модель R1 змінює правила гри, роблячи гуманоїдну робототехніку значно доступнішою.

Нагадаємо, у Китаї провели перший у світі «турнір з боксу роботів». Гуманоїди-суперники змагалися у реалістичних поєдинках. Бойові роботи Unitree G1 продемонстрували здатність завдавати ударів кулаками та ногами. При цьому зберігалии рівновагу, хоч поки що ними керували люди.