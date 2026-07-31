Китайці винайшли найшвидшу у світі батарею для електрокарів

Китайський виробник презентував новий акумуляторний блок / © Associated Press

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Китайський автовиробник Hongqi представив результати випробувань нового прототипу акумулятора для електромобілів із надшвидкою зарядкою.

Про це пише Іnteresting Еngineering.

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За даними компанії, батарея змогла зарядитися від 10% до 70% лише за 3 хвилини 41 секунду, а до 97% — трохи більше ніж за 8 хвилин.

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Якщо ж залишити автомобіль на штекері трохи довше, позначка у 97% досягається трохи більш ніж за вісім хвилин.

Щоб досягти такої швидкості без пошкодження елементів живлення, інженери змінили хімічний склад акумулятора. Вони використали спеціальний електроліт зі зниженим рівнем десольватації та анод з композитним вуглецевим покриттям.

За даними компанії, це дозволило знизити внутрішній опір комірок приблизно на 15%, завдяки чому іони літію можуть рухатися значно швидше під час заряджання.

Раніше повідомлялося, що збільшення кількості електромобілів на українських дорогах призвело до масової появи «кустарних» методів заряджання. Власники електрокарів дедалі частіше намагаються живити свої авто просто з вікон квартир, використовуючи звичайні подовжувачі. Проте фахівці наголошують: така практика є не лише небезпечною для життя мешканців багатоповерхівок, а й прямо порушує чинне законодавство.

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