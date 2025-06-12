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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Кити намагаються спілкуватися з людьми у незвичний спосіб

Взаємодія з горбатими китами може бути використана як засіб спілкування з інопланетянами.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
горбатий кит

Горбатий кит / © Associated Press

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Marine Mammal Science, науковці припускають, що горбаті кити можуть намагатися спілкуватися з людьми, створюючи великі кільця з бульбашок у воді.

Про це повідомляє видання The Independet.

Відомо, що кити використовують такі бульбашки для полювання на здобич і під час змагань за супровід самок. Вони не лише створюють ці кільця, але й маніпулюють ними різними способами, активно контролюючи їхній розмір та глибину.

Дослідники описують кільця-бульбашки як обертові, наповнені повітрям вихори, що виглядають як «гігантські кільця диму» діаметром близько метра.

Кити часто демонструють допитливу, дружню поведінку щодо човнів та людей-плавців. При цьому вони часом видувають бульбашки, як припускає співавтор дослідження Фред Шарп, намагаючись «грайливо взаємо

«Ми вже знайшли десяток китів з популяцій по всьому світу, більшість з яких добровільно підходили до човнів та плавців, видуючи кільця з бульбашок під час цих епізодів цікавої поведінки», — сказала Джоді Фредіані, ще один автор дослідження.

У багатьох із цих випадків під час випуску кілець кити були нерухомими або повільно рухалися вперед, «з дихальними отворами, що трималися вертикально, та тілом переважно в горизонтальному положенні».

«Жоден з десяти епізодів не був пов’язаний з харчовою поведінкою, а також не було помічено організмів-жертв у кільцях», — зазначили дослідники.

Вони також підтвердили, що жоден зі спостережуваних китів не виявляв агресивної поведінки щодо човна чи плавця-людини.

У більшості спостережуваних випадків кільцевий кит був один, що свідчить про те, що передбачуваним одержувачем був не інший кит.

«Утворення кілець під час допитливих зустрічей додає горбатому киту різноманітності міжвидової поведінки», — пишуть вчені.

Дослідники вважають, що взаємодія з горбатими китами може бути використана як засіб спілкування з інопланетянами. Вивчення цих взаємодій китів може дати цінну інформацію про нелюдський інтелект і потенційно допомогти вдосконалити методи виявлення позаземного життя, кажуть вчені.

Нагадаємо, тваринні царства Азії та Австралії сформувалися як зовсім різні світи завдяки невидимій лінії, яка проходить прямо між двома сусідніми континентами.

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