Лабораторії штучного інтелекту вийшли з-під контролю: відозву понад тисячі дослідників підписали Маск та Возняк

Генеральний директор SpaceX, Tesla та Twitter Ілон Маск, співзасновник Apple Стів Возняк та ще 1100 професорів, інженерів та дослідників закликають призупинити експерименти зі штучним інтелектом. Вони бояться, що це може загрожувати людству.

Відповідне звернення опубліковане на сайті некомерційної організації Future of Life Institute.

Автори цієї відозви вважають, що навчання та випробування більш потужних систем штучного інтелекту, ніж GPT-4 від компанії OpenAI, повинні бути припинені щонайменше на пів року - доки не з'являться загальні протоколи безпеки. Якщо вони не погодяться добровільно, у ситуацію повинна втрутитись держава, запровадивши мораторій.

Також читайте У США штучний інтелект ChatGPT склав іспит на отримання медичної ліцензії

Підписанти наголошують, що за останні місяці лабораторії штучного інтелекту вийшли з-під контролю за розробкою та розгортанням все більш потужних цифрових розумів, “яких ніхто, навіть їхні творці, не може зрозуміти, прогнозувати або надійно контролювати”, а останні системи штучного інтелекту починають конкурувати з людиною. На їхню думку, продукти з штучним інтелектом “можуть становити серйозну загрозу суспільству та людству”.

“Нам слід запитати себе: чи маємо ми дозволити машинам наповнити наші інформаційні канали пропагандою та неправдою? Чи повинні ми автоматизувати всю роботу, включаючи ту, що приносить задоволення? Чи повинні ми розвивати нелюдські уми, які в підсумку можуть перевершити нас чисельністю, перехитрувати та замінити? Чи маємо ми ризикувати втратою контролю над нашою цивілізацією?” — йдеться у листі.

Як повідомляє Reuters, виконавчий директор OpenAI Сем Альтман не підписував цей лист.

Нагадаємо, головний виконавчий директор компанії Meta Марк Цукерберг анонсував гучну новинку - штучний інтелект LLaMA. Він переконаний, що його розробка стане конкурентом відомому чат-боту ChatGPT.

Читайте також: