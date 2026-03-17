Ласкаво просимо до пекла: вчені відкрили моторошну екзопланету у нашій галактиці

Вчені виявили у нашій галактиці пекельну екзопланету

За межами нашої Сонячної системи астрономи відкрили неймовірний світ, перевернувши уявлення науки про те, якими взагалі можуть бути планети. Нова екзопланета виявилась справжнім космічним пеклом: безмежний океан вируючої лави, нестерпна спека, що сягає 1500°C, і густий, задушливий сморід тухлих яєць.



Ця жахлива і водночас захоплива екзопланета отримала назву L 98-59 d. Її відкриття доводить, що розмаїття світів у нашій галактиці є набагато більшим та химернішим, ніж ми могли собі навіть уявити.

Розпечена куля з аномальними властивостями

Сенсаційне відкриття зробила команда вчених з Оксфордського університету, використовуючи потужності космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) у поєднанні з наземними обсерваторіями. Дослідники з’ясували, що ця екзопланета має вкрай низьку щільність, враховуючи її розмір, який приблизно в 1,6 раза перевищує розмір Землі.

До цього моменту астрономи відносили б подібну планету до однієї з двох звичних категорій: або до кам’янистих «газових карликів» з водневою атмосферою, або до багатих на воду світів, що складаються з глибоких океанів та льоду. Проте нові дані розбили ці шаблони вщент.

Виявилося, що L 98-59 d належить до абсолютно нового, раніше невідомого класу планет. Її головна особливість — це глобальний океан магми, який простягається на тисячі кілометрів під поверхнею. Цей гігантський розплавлений резервуар дозволяє космічному тілу накопичувати колосальні обсяги сірки глибоко у своїх надрах і підтримувати високий рівень цієї специфічної хімічної речовини в атмосфері. Саме через шалені викиди сірководневого газу планета буквально тхне тухлими яйцями.

Подорож у минуле та пошук нових світів

Завдяки комп’ютерному моделюванню вчені змогли «відмотати час назад» та відтворити еволюцію цього пекельного світу. Екзопланета, вік якої становить близько п’яти мільярдів років, обертається навколо невеликої червоної зорі на відстані приблизно 35 світлових років від Землі. Результати цього революційного дослідження вже опубліковані у престижному виданні Nature Astronomy.

«Наші комп’ютерні моделі імітують різні планетарні процеси, що ефективно дозволяє нам повернути час назад і зрозуміти, як еволюціонувала ця незвичайна кам’яниста екзопланета L 98-59 d. Сірководневий газ, відповідальний за запах тухлих яєць, здається, відіграє там головну роль. Подальші дослідження можуть показати, що такі досить смердючі планети напрочуд поширені», — зазначає один з авторів дослідження доктор Річард Чаттерджі.

Провідний автор дослідження доктор Гаррісон Ніколлс додає, що існуючі категорії для опису малих планет виявилися занадто примітивними. І хоча цей розплавлений світ навряд чи здатен підтримувати життя, він яскраво відображає фантастичну різноманітність Всесвіту, змушуючи науковців замислитися: які ще типи планет чекають на своє відкриття?

Дослідники наголошують, що вивчення таких магматичних океанів може пролити світло і на історію нашої власної планети, адже всі кам’янисті світи, включаючи Землю, починають своє життя саме в такому розпеченому стані.

«Що справді захоплює, так це те, що ми можемо використовувати комп’ютерні моделі, щоб розкрити приховані надра планети, яку ми ніколи не відвідаємо. Хоча астрономи можуть лише здалеку виміряти розмір, масу та склад атмосфери планети, це дослідження показує, що можна реконструювати далеке минуле цих інопланетних світів — і відкрити типи планет, які не мають аналогів у нашій Сонячній системі», — підсумував співавтор роботи професор Реймонд П’єргумберт.

