Легенда про привидні ліхтарі Саммервілля розгадана: геологи розповіли, що це

У Південній Кароліні (США) привидні ліхтарі Саммервілля викликають здивування у місцевих мешканців протягом багатьох поколінь, але геологи, можливо, нарешті розгадали їхню природу.

Про це повідомило видання Live Science.

Саммервілль, Південна Кароліна, протягом десятиліть затьмарюється таємничими «привидними ліхтарями». Тепер вчений вважає, що, можливо, вона нарешті з’ясувала, що насправді являють собою ці плаваючі кулі: виявляється, вони можуть бути пов’язані з незначними землетрусами.

Місцеві легенди припускають, що ці загадкові кулі світла, які часто можна побачити біля старих залізничних колій, є ліхтарями, які несе привид жінки, що втратила чоловіка в залізничній катастрофі.

Не зовсім зрозуміло, коли саме в цьому районі вперше були помічені ці плаваючі кулі, але згадки про них зазвичай датуються серединою 20 століття. Вогні описуються як невеликі світяться сфери, часто синього або зеленого кольору, які можна побачити, коли вони парять над вузькою ділянкою дороги Шип-Айленд, де раніше проходила стара залізнична лінія. Свідки також повідомляли про сильну тряску автомобілів, дивні шепоти та інколи "привидні" видіння.

Місцеві жителі описують дзвінки дверей, звуки кроків, тривожних тварин і птахів, а також предмети, які рухаються ніби самі по собі.

Сейсмолог геологічної служби США (USGS) Сьюзан Хаф, , ретельно вивчила ці повідомлення і дійшла висновку, що ці загадкові кулі можуть бути пояснені рідкісним геологічним явищем, відомим як сейсмічні вогні.

За даними Геологічної служби США, вогні землетрусів — це світяться кулі, іскри та розряди, які, як вважається, виникають в певних районах до, під час або одразу після землетрусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені стверджують, що Біблія не є твором одного автора, а має складну історію створення. Вона складається з численних текстів, що виникали в різні періоди часу і відображають різноманітні історичні контексти.

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