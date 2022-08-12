Легкий та маленький: в Аргентині відкрили невідомого броньованого динозавра

Палеонтологи виявили раніше невідомого маленького броньованого динозавра. Це сталося на півдні Аргентини.

Істота, ймовірно, ходила прямо на задніх лапа близько 100 мільйонів років тому.

Про це пише The Guardian.

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Динозавра крейдяного періоду назвали Якапіл Канюкура. Він броньований, адже був добре захищений рядами кісткових пластин вздовж шиї, спини та аж до хвоста. Динозавр був завдовжки близько 1,5 метра і важив лише 4-7 кг.

Це перше такого роду відкриття броньованого динозавра крейдяного періоду в Південній Америці. Він є частиною групи тиреофорних динозаврів, яка відома своїми кістлявими спинними пластинами і гострокінцевим хвостом.

Раніше стало відомо, що вчені виявили скам'янілі кістки нового виду стегозавра, якого раніше ніколи не знаходили.

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