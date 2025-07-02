"Легені планети" масово гинуть: вчені виявили нову небезпечну причину

Тропічні ліси / © bigseventravel.com

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Дерева у тропічних лісах вмирають дедалі швидше, і однією з головних причин цього можуть бути короткочасні, але потужні конвективні шторми.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

Як йдеться в новому дослідженні еколога Евана Гора з Інституту досліджень екосистем Кері, такі шторми супроводжуються блискавками та сильним вітром, що ламає стовбури дерев. В окремих тропічних регіонах ці бурі можуть бути відповідальними за 30–60% смертей дерев.

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Ці шторми, на відміну від ураганів чи циклонів, виникають раптово, але завдають масштабної шкоди. Їхня частота зростає на тлі зміни клімату — за оцінками дослідників, активність таких грозових явищ збільшується на 5–25% кожне десятиліття.

У межах найбільшого на сьогодні аналізу динаміки вуглецю в тропічних лісах, учені вперше врахували вплив штормів. Раніше вважалося, що основним чинником зменшення запасів вуглецю є підвищення температури. Але нові дані показали: з урахуванням штормів ця залежність зникає. Це змінює уявлення про стабільність тропічних екосистем.

За словами Ванесси Рубіо, співавторки дослідження, нові висновки допоможуть краще планувати, які види дерев варто висаджувати і зберігати, щоби ліси могли ефективно накопичувати вуглець і виконувати свою екологічну функцію.

Автори також вказують, що шторми й посухи не виключають одне одного — тропічні ліси можуть одночасно зазнавати впливу обох явищ.

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Наслідки зміни клімату

Кліматична криза дедалі сильніше впливає на планету, провокуючи екстремальні погодні явища та загрожуючи життю як людей, так і тварин. У липні 2025 року Європа зіткнулась із черговою хвилею аномальної спеки — температура в окремих регіонах перевищила 40°C. Найбільші ураження зазнали Італія, Іспанія, Греція, Франція та Португалія, де розгорілися лісові пожежі, а лікарні працюють у посиленому режимі.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала європейські уряди вживати невідкладних заходів, щоб запобігти масовій загибелі людей. За словами статистика П’єра Маселота з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, лише за період від 30 червня до 3 липня спека може спричинити понад 4500 передчасних смертей.

Паралельно з цим, зміна клімату загрожує існуванню цілих країн. Острівна держава Тувалу, що розташована в Тихому океані, через підвищення рівня моря може повністю зникнути з карти вже найближчими десятиліттями.

Не менш тривожна ситуація у світі дикої природи. За оцінками дослідників, понад 500 видів птахів опинилися на межі вимирання. Їхнє зникнення може стати реальністю вже протягом наступних 100 років, якщо не буде вжито термінових заходів зі збереження середовища їхнього існування.

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