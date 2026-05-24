Лід віком 6 мільйонів років: в Антарктиді знайшли “капсулу часу” Землі

Найдавніші зразки льоду на Землі / © The Daily Galaxy

У Східній Антарктиді вчені виявили найдавніші зразки льоду на Землі, вік яких напряму датували приблизно у 6 мільйонів років. Усередині льоду збереглися мікроскопічні бульбашки повітря, ізольовані ще з часів, коли клімат планети був значно теплішим.

Про це йдеться в матеріалі Daily Galaxy.

За словами дослідників, знахідка суттєво розширює кліматичний архів Землі та дозволяє зазирнути у період, який раніше було складно вивчати за допомогою льодових кернів.

Особливу цінність мають не лише самі зразки льоду, а й повітря, яке мільйони років залишалося замкненим у крихітних бульбашках. Аналіз хімічного складу та ізотопів у цих повітряних кишенях дає змогу реконструювати атмосферу та кліматичні умови давнього минулого.

Одна з провідних дослідниць, Сара Шеклтон з Океанографічного інституту Вудс-Хоул, порівняла льодові керни з машиною часу.

«Льодові керни — це як машини часу, які дозволяють ученим зазирнути в минуле й побачити, якою була наша планета. Керни з Аллан-Хіллз допомагають нам подорожувати в часі набагато далі, ніж ми могли собі уявити», — зазначила вона.

Після лабораторного аналізу команда встановила, що за останні 6 мільйонів років температура в цьому регіоні знизилася приблизно на 12°C. Це узгоджується з іншими даними, які свідчать: у той період Земля була теплішою, ніж сьогодні.

Зазвичай для отримання дуже старого антарктичного льоду науковцям доводиться бурити свердловини завглибшки понад 2 тисячі метрів. Однак у районі Аллан-Хіллз лід віком у мільйони років вдалося знайти на значно меншій глибині — лише 100–200 метрів.

Дослідники пояснюють це особливостями місцевого рельєфу. Гірська місцевість, повільний рух льоду, сильні вітри та екстремальний холод могли сприяти тому, що стародавні шари поступово підіймалися ближче до поверхні й зберігалися протягом мільйонів років.

«Вітер здуває свіжий сніг, а холод сповільнює рух льоду, практично зупиняючи його», — пояснила Шеклтон.

Команда очікувала знайти давній лід, але не настільки старий. За словами палеокліматолога з Університету штату Орегон Еда Брука, спочатку вчені сподівалися виявити зразки віком до 3 мільйонів років.

«Ми знали, що лід у цьому регіоні дуже давній. Спершу ми сподівалися знайти лід віком до 3 мільйонів років, можливо, трохи більше, але це відкриття значно перевершило наші очікування», — сказав він.

Тепер науковці планують ширше дослідження Аллан-Хіллз. Вони сподіваються, що у 2026–2031 роках зможуть знайти ще давніші зразки льоду й продовжити кліматичну історію Землі ще глибше в минуле.

Нагадаємо, вчені знайшли під товстим шаром льоду в Антарктиді давню ділянку суходолу, яку назвали «континентом-привидом». Дослідження Британської антарктичної служби свідчить, що це залишки стародавнього світу, які мільйони років були приховані та захищені льодом. На існування цього масиву вказали незвичайні рожеві скелі, виявлені на поверхні.

