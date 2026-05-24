ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
2 хв

Лід віком 6 мільйонів років: в Антарктиді знайшли “капсулу часу” Землі

У районі Аллан-Хіллз в Антарктиді науковці знайшли лід віком близько 6 мільйонів років. У його бульбашках збереглося давнє повітря, яке може розповісти, якою була атмосфера Землі мільйони років тому.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Найдавніші зразки льоду на Землі

Найдавніші зразки льоду на Землі / © The Daily Galaxy

У Східній Антарктиді вчені виявили найдавніші зразки льоду на Землі, вік яких напряму датували приблизно у 6 мільйонів років. Усередині льоду збереглися мікроскопічні бульбашки повітря, ізольовані ще з часів, коли клімат планети був значно теплішим.

Про це йдеться в матеріалі Daily Galaxy.

За словами дослідників, знахідка суттєво розширює кліматичний архів Землі та дозволяє зазирнути у період, який раніше було складно вивчати за допомогою льодових кернів.

Особливу цінність мають не лише самі зразки льоду, а й повітря, яке мільйони років залишалося замкненим у крихітних бульбашках. Аналіз хімічного складу та ізотопів у цих повітряних кишенях дає змогу реконструювати атмосферу та кліматичні умови давнього минулого.

Одна з провідних дослідниць, Сара Шеклтон з Океанографічного інституту Вудс-Хоул, порівняла льодові керни з машиною часу.

«Льодові керни — це як машини часу, які дозволяють ученим зазирнути в минуле й побачити, якою була наша планета. Керни з Аллан-Хіллз допомагають нам подорожувати в часі набагато далі, ніж ми могли собі уявити», — зазначила вона.

Після лабораторного аналізу команда встановила, що за останні 6 мільйонів років температура в цьому регіоні знизилася приблизно на 12°C. Це узгоджується з іншими даними, які свідчать: у той період Земля була теплішою, ніж сьогодні.

Зазвичай для отримання дуже старого антарктичного льоду науковцям доводиться бурити свердловини завглибшки понад 2 тисячі метрів. Однак у районі Аллан-Хіллз лід віком у мільйони років вдалося знайти на значно меншій глибині — лише 100–200 метрів.

Дослідники пояснюють це особливостями місцевого рельєфу. Гірська місцевість, повільний рух льоду, сильні вітри та екстремальний холод могли сприяти тому, що стародавні шари поступово підіймалися ближче до поверхні й зберігалися протягом мільйонів років.

«Вітер здуває свіжий сніг, а холод сповільнює рух льоду, практично зупиняючи його», — пояснила Шеклтон.

Команда очікувала знайти давній лід, але не настільки старий. За словами палеокліматолога з Університету штату Орегон Еда Брука, спочатку вчені сподівалися виявити зразки віком до 3 мільйонів років.

«Ми знали, що лід у цьому регіоні дуже давній. Спершу ми сподівалися знайти лід віком до 3 мільйонів років, можливо, трохи більше, але це відкриття значно перевершило наші очікування», — сказав він.

Тепер науковці планують ширше дослідження Аллан-Хіллз. Вони сподіваються, що у 2026–2031 роках зможуть знайти ще давніші зразки льоду й продовжити кліматичну історію Землі ще глибше в минуле.

Нагадаємо, вчені знайшли під товстим шаром льоду в Антарктиді давню ділянку суходолу, яку назвали «континентом-привидом». Дослідження Британської антарктичної служби свідчить, що це залишки стародавнього світу, які мільйони років були приховані та захищені льодом. На існування цього масиву вказали незвичайні рожеві скелі, виявлені на поверхні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
284
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie