Лікар розповів, як виявити розвиток діабету за шкірою на руках

Уражена шкіра буде на дотик схожа на апельсинову кірку.

Діабет може викликати дефекти шкіри на руках, тому можна самостійно візуально визначити, чи страждаєте ви від підвищеного рівня цукру в крові.

Про це пише газета Daily Express з посиланням на дані Американської академії дерматології.

За словами медиків, характерні прояви на руках виникають як в стані переддіабету, так і у людей, які вже зіткнулися із захворюванням. Шкіра на тильному боці долонь відчувається "стягнутою" і має вигляд "немов з воску". Водночас, хворому важко згинати пальці.



Фахівці відзначили, якщо хворобу не спостерігали протягом декількох років, або пацієнт не знав про підвищений цукор в крові, може виникнути відчуття "камінчиків" на кінчиках пальців.



"Огрубілі і опухлі ділянки на шкірі можуть поширитися по тілу, з'являючись на руках і на передпліччях", - пояснили дерматологи.



На їхню думку, уражена шкіра буде на дотик схожа на апельсинову кірку. Про проблеми з цукром може також сигналізувати поява невеликих твердих шишок на шкірі, схожих на прищі, які в міру прогресування захворювання можуть перетворитися в жовті, червоні або коричневі ділянки опухлої і твердої шкіри, додали лікарі.

Нагадаємо, у США схвалили препарат для боротьби із хворобою Альцгеймера. Ліки діють не на симптоми Альцгеймера, а усувають його глибинні причини.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання