ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
443
Час на прочитання
3 хв

Лікарі шоковані: ШІ вигадав частину тіла, якої не існує у людей

Експерти застерігають: помилки ШІ в медицині можуть коштувати життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лікарі шоковані: ШІ вигадав частину тіла, якої не існує у людей

Медичний ШІ Google помилився / © Pixabay

Фахівці в галузі охорони здоров’я дедалі частіше висловлюють занепокоєння через активне використання в медицині генеративного штучного інтелекту, який схильний до помилок.

Про це йдеться у матеріалі yahoo.

Одна з найбільших проблем таких технологій — це так звані «галюцинації» — термін, який використовують для опису неправдивих або вигаданих фактів, які ШІ подає надзвичайно переконливо.

Один особливо помітний приклад залишився поза увагою користувачів, зокрема, медиків, понад рік. У науковій статті, опублікованій у травні 2024 року, мовна модель Google презентувала свою медичну модель ШІ під назвою Med-Gemini. Там демонструвалось, як вона аналізує знімки мозку, зроблені в радіологічній лабораторії, для виявлення різних станів.

Серед результатів модель виявила «старий інфаркт у лівих базилярних гангліях» — при цьому «basilar ganglia» — це анатомічний термін, що позначає ділянку, якої не існує у людському організмі. Ліцензований невролог Браян Мур звернув увагу на цю помилку і повідомив про неї виданню The Verge. Хоча Google оновила свій блог, у самій науковій статті помилку досі не виправлено.

Ймовірно, модель ШІ сплутала базальні ганглії (ділянка мозку, що відповідає за рухи та формування звичок) із базилярною артерією — великою судиною біля основи мозку. У Google пояснили інцидент простою орфографічною помилкою, мовляв, «basilar» — це помилкова транслітерація «basal», яку Med-Gemini засвоїла з навчальних даних.

Однак випадок виявив серйозну ваду: навіть найновіші мовні моделі Google і OpenAI можуть поширювати вигадки, замасковані під достовірну інформацію. У пошукових результатах Google це вже створює труднощі для користувачів, які шукають правдиву інформацію. Але в медичному контексті такі помилки можуть коштувати людських життів.

«Це надзвичайно небезпечно. Здається, лише дві літери різниці, але це справді серйозна помилка», — заявив директор з медичної інформації в системі Providence Маулін Шах.

2024 року Google було оголошено, що ШІ має «величезний потенціал у медицині», зокрема для аналізу рентгенівських знімків, КТ та інших діагностичних даних.

Коли Мур повідомив компанію про помилку, там відповіли, що це просто одруківка. У блозі компанії з’явилась примітка, що «'basilar' — це поширена помилкова транскрипція 'basal', яку Med-Gemini засвоїла з навчальних матеріалів». Проте в оригінальному дослідженні все ще фігурує неіснуюча «basilar ganglia».

«Проблема в тому, що ми не можемо покладатися на фаховість людей, які перевірятимуть ці тексти», — додає Шах.

ШІ не каже «я не знаю»

І Med-Gemini — не єдиний приклад. Більш потужна модель Google, MedGemma, демонструє різні відповіді на ті самі запити залежно від формулювання, і часом — помилкові.

«ШІ має схильність вигадувати речі і не каже „я не знаю“, — що є критичною проблемою для таких важливих сфер, як медицина», — підкреслює професорка радіології та інформатики Еморійського університету Джуді Гічоя (The Verge).

Інші експерти також застерігають: ми надто поспішаємо з впровадженням ШІ у лікарнях — від віртуальних терапевтів до медсестер і автоматичного ведення діалогу з пацієнтами. Це вимагає значно обережнішого підходу.

До того ж постійна потреба у людському контролі над результатами роботи «галюцинуючого» ШІ може, навпаки, знижувати ефективність.

Попри це, Google не зупиняється. У березні компанія анонсувала, що її ненадійна функція AI Overviews почне надавати медичні поради. Також представили «співавтора-науковця» — ШІ, який має допомагати в розробці нових ліків та інших наукових дослідженнях.

Але без належної перевірки помилки можуть мати фатальні наслідки.

«ШІ повинен мати набагато нижчу допустиму межу помилок, ніж людина», — наполягає Маулін Шах. — «Якщо хтось каже: „Достатньо, щоб ШІ був настільки ж точний, як людина“, — я з цим категорично не згоден».

Нагадаємо, нещодавнє дослідження Microsoft свідчить, що професії перекладач та письменник наразі під загрозою зникнення через ШІ, тоді як робочі спеціальності — на піку популярності.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie