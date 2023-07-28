Липень став найспекотнішим місяцем в історії: коли був пік спеки

Аномалія настільки велика, що науковці впевнені, що рекорд було побито ще до кінця місяця.

В останні кілька тижнів учені фіксують все нові температурні рекорди. Тепер Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що липень 2023 року може стати найспекотнішим за всю історію спостережень. Причиною спеки стала антропогенна зміна клімату.

Про це пише Forbes.

Дослідники зі Служби зміни клімату зазначають, що перші три тижні липня були зареєстровані найвищі середньодобові глобальні температури в історії, які спричинили лиха, пожежі та пекучі температури, які не шкодують нікого. Вчені зазначають, що теплова хвиля встановила нові температурні рекорди в Північній Америці, Азії та Європі.

Наприклад, Китай встановив національний рекорд температури 16 липня, коли стовпчик термометра сягнув 52,2 градуса за Цельсієм.

Дослідники Служби зміни клімату Copernicus також зазначають, що 6 липня стало найспекотнішим днем за всю історію спостережень, цього дня середня глобальна температура сягнула рекордних 17, 08 градусів за Цельсієм. Учені зазначають, що в рейтингу найспекотніших днів друге і третє місце посіли 5 і 7 липня відповідно.

Раніше повідомлялося, що французький астролог Мішель де Ностредам, більш відомий як Нострадамус, схоже, передбачив рекордну спеку, від якої наразі потерпає більша частина Європи.

Глобальне потепління приблизно на 1,2 градуса за Цельсієм, яке триває від кінця 1800-х років, спричинене спалюванням викопного палива. Воно зробило хвилі тепла спекотнішими, тривалішими та частішими, а також посилило інші екстремальні погодні явища, як-от шторми та повені.

ООН прогнозує, що глобальна температура, швидше за все, тимчасово підніметься на 1,5 градуса за Цельсієм вище від доіндустріального рівня щонайменше впродовж наступних п’яти років.

"Зміни клімату тут. Це жахливо. І це лише початок. Ера глобального потепління закінчилася; настала ера глобального кипіння", – заявляв генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

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