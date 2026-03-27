“Шприци на крилах”: науковці вигадали незвичний спосіб вакцинації диких тварин

Комарі будуть вакцінувати кажанів

Звичайні комарі, які завжди асоціювалися з настирливим дзижчанням та неприємними укусами, незабаром можуть стати справжніми рятівниками людства. Науковці знайшли спосіб перетворити цих комах на «вакцини, що літають», щоб імунізувати диких кажанів від смертельно небезпечних хвороб, таких як сказ та вірус Ніпах.

Про це пише організація Gavi.

Чому саме кажани та до чого тут комарі

Кажани є природними резервуарами для величезної кількості вірусів, які можуть бути вкрай небезпечними для людей та домашньої худоби. Оскільки ці тварини часто переносять патогени, не хворіючи самі, і живуть величезними скупченнями, ризик випадкового передавання інфекції людині постійно зростає. Однак масове знищення кажанів — не вихід, адже вони відіграють надзвичайно важливу екологічну роль, а руйнування колоній лише розпорошить інфікованих особин по нових територіях.

Вакцинація диких тварин завжди була надскладним завданням. Кажани гніздяться у важкодоступних місцях і мають дуже різноманітний раціон, тому класичні харчові приманки з вакциною тут не працюють. Саме тому китайські вчені вирішили використати їхню природну взаємодію з комахами.

«Комарі, які харчуються кров’ю кажанів і водночас є для них здобиччю, слугують природними векторами для доставки вакцини», — пояснюють автори дослідження.

Як працюють «літаючі шприци»

Щоб створити таку незвичну живу вакцину, дослідники використали ослаблену версію вірусу везикулярного стоматиту (VSV), який вже застосовується у схвалених вакцинах проти Еболи. Вони модифікували його таким чином, щоб вірус ніс ключові поверхневі білки сказу або вірусу Ніпах.

Лабораторних комарів інфікували, нагодувавши їх кров’ю зі спеціальною сумішшю. Вірус успішно розмножився всередині комах і накопичився в їхніх слинних залозах, готовий до передавання під час наступного укусу. А щоб модифіковані комарі не розплодилися в природі і не порушили екосистему, перед випуском їх обов’язково стерилізували ультрафіолетовим опроміненням.

Солоні пастки як альтернатива

Для тих видів кажанів, які менше контактують з комарами, вчені розробили ще один хитрий метод — спеціальні питні станції. Ці пастки випускають солоний туман, який приваблює тварин, і містять невеликий резервуар із фізіологічним розчином, змішаним із вакциною. Прилітаючи попити мінералізованої води, кажан отримує необхідну пероральну дозу препарату.

Перші випробування на мишах, хом’яках, а згодом і на спійманих диких кажанах показали вражаючі результати. Тварини, яких кусали модифіковані комарі (або які просто з’їдали цих комах) та які пили з солоних пасток, успішно виробили міцні антитіла.

В експериментах зі сказом вакциновані кажани легко пережили вплив смертельної дози справжнього вірусу. Тепер перед науковцями стоїть завдання розробити систему моніторингу та отримати всі необхідні екологічні дозволи для тестування цієї революційної технології у дикій природі.

Нагадаємо, вирубування лісів може збільшувати кількість укусів комарів, небезпечних для людини. Нове дослідження вказує: що менше диких тварин у природних екосистемах, то активніше окремі види комах переходять на людську кров як альтернативне джерело харчування.