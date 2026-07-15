Літак на 100% екологічному паливі піднявся на 15 км: чим завершився експеримент

Літак Gulfstream / © gulfstream

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Компанія Gulfstream Aerospace першою у сфері ділової авіації провела серію висотних випробувань літака на 100% сталому авіаційному паливі SAF. Дослідники перевіряли, чи може воно зменшити кількість твердих частинок, через які у небі утворюються інверсійні сліди.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Під час випробувань Gulfstream G800 із двигунами Pearl 700 піднявся на висоту до 50 тисяч футів, або приблизно 15,2 кілометра. Це був перший політ цієї моделі та двигуна на чистому SAF.

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Поруч із G800 летів спеціально переобладнаний Gulfstream G700. Його перетворили на повітряну лабораторію, яка вимірювала викиди та стежила за утворенням інверсійного сліду після літака.

Дослідники порівняли звичайне авіаційне паливо Jet A, його низькосірчану версію та чисте паливо HEFA, яке не містить сірки й ароматичних вуглеводнів.

Попередні результати показали, що під час використання 100% SAF кількість твердих частинок, які сприяють утворенню інверсійних слідів, помітно зменшується.

У дослідженні брали участь NASA, Федеральне управління цивільної авіації США, Німецький аерокосмічний центр, Rolls-Royce та інші партнери.

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Отримані дані мають допомогти краще оцінити вплив авіації на довкілля, вдосконалити моделі утворення інверсійних слідів і сформувати майбутні стандарти якості авіаційного палива.

Раніше ми розповідали, що новий «тихий» літак NASA X-59 вперше досяг надзвукової швидкості під час випробувань у Каліфорнії. Технологія має змінити уявлення про авіаперельоти та повернути швидкісні рейси.

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