Літак NASA X-59 вперше подолав звуковий бар’єр: що це означає для авіації

Літак NASA X-59 / © NASA

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Новий «тихий» літак NASA X-59 вперше досяг надзвукової швидкості під час випробувань у Каліфорнії. Технологія має змінити уявлення про авіаперельоти та повернути швидкісні рейси.

Про це пише space.com.

Надзвуковий політ NASA X-59

Літак NASA X-59 успішно вперше подолав звуковий бар’єр, досягнувши надзвукової швидкості. X-59 є експериментальним літаком із подовженим носом, розробленим для створення технологій, які мають забезпечити «тихі» надзвукові польоти. Цього важливого результату вдалося досягти 5 червня, більш ніж через пів року після першого випробувального польоту.

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«Перший надзвуковий політ X-59 є свідченням незмінного лідерства Америки в науці, інженерії та аерокосмічних інноваціях», — заявив помічник президента з питань науки й технологій та директор Управління науки і технологічної політики США Майкл Кратсіос.

Випробувальний політ стартував і завершився на авіабазі Едвардс у Каліфорнії. За штурвалом X-59 перебував пілот-випробувач NASA Джим «Клу» Лесс. Літак піднявся в повітря о 14:08 за східним часом США, а посадка відбулася через 81 хвилину після зльоту.

Під час польоту Лесс підняв X-59 на висоту 43 400 футів (13 228 м) і розігнав його до максимальної швидкості 713 миль на годину (1147 км/год.). Це приблизно відповідає швидкості Маха 1,1 — в 1,1 раза швидше за швидкість звуку.

Варто зазначити, що швидкість звуку залежить від температури повітря: що тепліше середовище, то швидше поширюються звукові хвилі. На рівні моря показник Мах 1 зазвичай становить близько 761 милі на годину, або 1225 км/год.

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Втім, команда проєкту X-59 не має наміру зупинятися на цьому досягненні. Уже найближчими днями заплановано перший політ у так званому режимі «умов місії». У межах цього випробування літак має досягти швидкості Мах 1,4 і піднятися приблизно на висоту 55 тис. футів (16 764 м).

Надзвукові польоти над сушею можуть відновити

«Ці швидкість і висота є базовими умовами для X-59, коли він зрештою почне польоти над кількома американськими громадами, що дозволить NASA збирати дані про те, як люди можуть сприймати його тихий звуковий удар», — написали представники NASA у заяві.

«NASA передасть ці дані американським та міжнародним регуляторам, щоб допомогти встановити нові стандарти шуму на основі реальних даних, які дадуть змогу створити життєздатний ринок комерційних надзвукових польотів над сушею«, — додали вони.

Ринок надзвукових польотів над сушею фактично припинив існування ще 1973 року. Тоді Федеральне управління цивільної авіації США запровадило заборону, щоб убезпечити населення та майно від потужних ударних звукових хвиль.

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Що відомо про літак NASA X-59?

X-59 — ключова частина програми NASA Quesst («Технології тихого надзвукового польоту»). Його конструкція створена таким чином, щоб замість гучного звукового удару генерувати лише слабкий шумовий ефект. Якщо проєкт буде реалізований успішно, він може відкрити шлях до повернення масштабних надзвукових польотів над територією США.

Літак, створений підрозділом Lockheed Martin Skunk Works, останніми місяцями активно проходить серію випробувань, поступово збільшуючи кількість годин у повітрі.

«Від часу першого польоту літака 28 жовтня 2025 року команда досягла величезного прогресу, здійснивши 16 польотів за останні 90 днів і вийшовши на стабільний ритм випробувань. Я вдячний команді NASA та Lockheed Martin Skunk Works за їхню допомогу в досягненні цього етапу й сподіваюся, що це лише перша з багатьох співпраць, коли ми відновлюватимемо портфель експериментальних літаків X-plane NASA», — заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

До слова, в кінці травня ракета Blue Origin New Glenn вартістю 100 млн дол. вибухнула під час випробувань на мисі Канаверал. Інцидент знищив стартовий майданчик, що може на місяці затримати реалізацію місій NASA Artemis та запуск супутників Amazon. Джефф Безос заявив про початок розслідування, а NASA оцінює вплив аварії на майбутні космічні програми. Це вже друга невдача New Glenn за останні тижні.

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