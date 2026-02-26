Людство буде на межі зникнення: коли Земля може стати непридатною для життя

Земля / © Pixabay

Реклама

Екстремальна спека, яку може спричинити злиття континентів у гігантський масив суші, може спричинити масове вимирання ссавців, зокрема людини. Таких висновків дійшла група науковців, що змоделювала клімат майбутнього суперконтиненту Пангея Ультіма.

Про це повідомило видання Earth.com.

Дослідження під керівництвом доктора Александра Фарнсворта з Брістольського університету, показує: якщо тектонічні плити зійдуться, планета стане значно спекотнішою та посушливішою, а більшість територій — непридатними для життя.

Реклама

Геологи припускають, що через мільйони років континенти можуть об’єднатися в одну сушу. За такої конфігурації Земля втратить охолоджувальний ефект океанів, а посилене сонячне випромінювання та вищі концентрації CO₂ створять «потрійний удар», який підштовхне глобальну температуру до екстремальних значень.

За прогнозами моделей, значна частина поверхні майбутнього суперконтиненту матиме температуру 40–70°C, що перевищує межі теплової витривалості більшості теплокровних тварин. Здатність ссавців охолоджувати тіло за допомогою потовиділення буде порушена, а нестача води та тіньових зон лише посилить ризики.

Науковці підрахували, що лише 8–16% суші Пангеї Ультіма може залишатися придатною для життя.

Команда Фарнсворта врахувала рух тектонічних плит, майбутню яскравість Сонця та викиди вулканів. Учені прогнозують, що в атмосфері може накопичитися понад 600 ppm CO₂ — значення, яке зробить клімат ще гарячішим і сухішим. Професор Бенджамін Міллс із Університету Лідса зазначає, що такі рівні очікуються в далекому майбутньому. Однак, якщо людство не припинить спалювання викопного палива, концентрація CO₂ може досягти цих показників значно раніше.

Реклама

Автори нагадують, що Земля вже переживала кілька епізодів різкого падіння біорізноманіття — від ордовиксько-силурійського до крейдяно-палеогенового вимирання. У кожному випадку ключову роль відігравали зміни клімату та геологічні процеси.

Співавторка роботи доктор Юніс Ло наголошує: хоча йдеться про період через приблизно 250 мільйонів років, сьогоднішня людська діяльність уже запускає процеси, які роблять екстремальну спеку новою реальністю.

Хвилі тепла, зростання температури та нестача води — це сучасні наслідки накопичення парникових газів. Науковці закликають до прискорення переходу до нульових викидів, щоб уникнути гірших сценаріїв найближчих десятиліть. Дослідження також може допомогти у пошуку життя за межами Землі.

«Сьогодні ми вже бачимо вплив кліматичного стресу на наші ресурси та здоров’я. Вчені попереджають нас, що вищі температури та екстремальніші погодні явища можуть стати нормою, якщо ми не зможемо контролювати наші викиди. Хоча перспектива руйнування далекого суперконтиненту може здаватися малоймовірною, вона підкреслює важливість вжиття значущих кроків зараз», — йдеться в статті.

Реклама

Нагадаємо, тектонічні плити продовжують рухатися, і в майбутньому всі континенти можуть знову об’єднатися. Дослідники зазначають, що існує чотири основні моделі формування майбутнього суперконтиненту. Кожна з них залежить від того, чи розширюватимуться сучасні океани або ж почнуть закриватися.