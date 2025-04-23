Людство готується до "зустрічі" із міжзоряними мандрівниками з інших планетних систем

Комета. / © Associated Press

Реклама

Після виявлення перших двох підтверджених міжзоряних об'єктів, загадкового Оумуамуа у 2017 році та комети Борисова у 2019-му, науковці активно розробляють стратегії та технології для їхнього дослідження. Ці космічні "гості", що мільйони років подорожували галактикою, несуть у собі потенційні ключі до розуміння далеких зоряних систем.

Про це пише Science Alert.

Оскільки міжзоряні об'єкти рухаються надзвичайно швидко та з'являються несподівано, головним викликом є оперативне відправлення дослідницьких місій. Для цього NASA та ESA розробляють інноваційні проєкти, такі як місія Bridge, Comet Interceptor та Project Lyra, спрямовані на швидке перехоплення та вивчення цих об'єктів.

Реклама

Ключовою проблемою залишається розробка космічних апаратів, здатних наздогнати міжзоряних мандрівників та витримати екстремальні умови їхнього оточення. Вчені досліджують нові рушійні технології, зокрема сонячні вітрила, а також міцні та легкі матеріали для захисту апаратів від високих температур і космічного пилу.

Очікується, що введення в експлуатацію обсерваторії Vera C Rubin у Чилі в 2024 році значно збільшить кількість виявлених міжзоряних об'єктів, відкриваючи нову еру в їхньому дослідженні. Попри певні фінансові труднощі, людство робить перші кроки від пасивного спостереження до активного "полювання" на ці унікальні "капсули часу" з далеких світів.