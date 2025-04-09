Людство може повністю втратити можливість досліджувати космос: що сталось

Земна орбіта переповнена космічним сміттям, і це ставить під загрозу майбутні місії / © pixabay.com

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За даними Європейського космічного агентства (ЄКА), кількість космічного сміття на орбіті швидко зростає та загрожує майбутнім космічним місіям. Згідно зі звітом, уламків космічних апаратів, виведених з ладу супутників та відпрацьованих ступенів ракет вже більше, ніж активних супутників.

Про це пише ScienceAlert.

Вчені попереджають: якщо ситуація не зміниться, це призведе до неконтрольованих зіткнень. Нові уламки лише збільшуватимуть кількість сміття на орбіті, що зробить запуски ракет небезпечними.

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«Ризик зіткнень зростає з жахливою швидкістю. І навіть якщо запуски припиняться, уламки продовжуватимуть накопичуватися, адже вони з’являються швидше, ніж встигають згоріти в атмосфері Землі», — йдеться у звіті.

Науковці зазначають, що нині на орбіті відстежують 40 000 об’єктів, з яких лише 11 000 — це діючі супутники. Але насправді їх значно більше: за оцінками ЄКА, у космосі знаходиться:

понад 54 000 об’єктів розміром понад 10 см;

1,2 млн уламків розміром від 1 до 10 см;

близько 130 млн часток від 1 мм до 1 см.

Навіть найменші уламки можуть завдати серйозної шкоди Міжнародній космічній станції (МКС), телескопу Габбл та іншим супутникам.

Хоча деякі відпрацьовані ступені ракет цілеспрямовано повертають в атмосферу, де вони згорають, цього недостатньо.

Нагадаємо, міжнародна команда астрономів зафіксувала неймовірне явище: галактику, яка «померла» всього через 700 мільйонів років після Великого вибуху.