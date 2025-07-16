Людство може позбутись похмілля назавжди: вчені створили безпечний замінник алкоголю

«Винний кайф» без позмілля зранку може стати реальністю вже за кілька років / © Freepik

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Мрія людства про безпечне вживання алкоголю наближається до реальності. У Великій Британії готують до запуску унікальну альтернативу алкоголю — молекулу Alcarelle, яка імітує «винний кайф», але без шкідливих наслідків. Над нею понад десятиліття працює професор нейропсихофармакології з Імперського коледжу Лондона Девід Натт.

Про це повідомляє Borgexpert.

Молекула майбутнього: як це працює

Сьогодні стартап Девіда Натта GABA Labs готується вивести на ринок інноваційний продукт — молекулу Alcarelle. Вона активує специфічні рецептори гамма-аміномасляної кислоти (GABA) в лобових частках мозку, які відповідають за соціальну взаємодію. За задумом, Alcarelle дарує розслаблення і соціальну відкритість, як від двох келихів вина, але без похмілля, токсичності, порушення сну і ризику залежності.

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«Люди люблять пити. Але чому б не дозволити їм робити це без ризику звикання чи сп’яніння?» — каже Натт.

Потенційно, Alcarelle може змінити все — від глобального ринку напоїв до культури відпочинку. Виробники, які придбають Alcarelle, зможуть додавати її до різноманітних безалкогольних напоїв, які матимуть розслаблюючий ефект. Наразі GABA Labs завершила відбір трьох фінальних молекул і готується до масштабного виробництва для тестування. Компанія вже випустила напій Sentia, що містить рослинні екстракти з легким заспокійливим ефектом, але у складі цього продукту ще немає Alcarelle.

Безпечна ейфорія: сумніви та тренди

На відміну від фармацевтичних заспокійливих, нова молекула прицільно активує лише ті рецептори GABA, які відповідають за соціальну взаємодію. В результаті людина отримує «кайф», але її розум залишається ясним. До того ж така стимуляція рецепторів не призводить до втрати пам’яті чи звикання. Утім, деякі науковці ставлять під сумнів саму ідею Alcarelle.

«Наркотик без залежності — це святий Грааль фармакології. Історія показує: таких речовин не існує», — каже психіатр зі Стенфорда Анна Лембкі.

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Водночас, відмова від алкоголю стає дедалі моднішим трендом. Згідно з опитуваннями, майже половина американців у 2025 році планують обмежити вживання алкогольних напоїв, а популярність альтернативних способів отримати задоволення чи розслаблення набирає обертів, особливо серед прогресивної молоді.

«Alcarelle — це шанс не просто замінити алкоголь, а створити нову культуру спілкування без токсинів», — впевнені інвестори GABA Labs.

Коли Alcarelle з’явиться у продажу

GABA Labs планує вивести свій продукт на ринок до кінця 2027 року. Вже у липні цього року очікується тестовий випуск двох безалкогольних сортів пива, в складі яких буде нова молекула. А до кінця року з’явиться ще один напій — зі смаком віскі. Натт зізнається, що мріяв про це ще 20 років тому. Наскільки буде успішним втілення його мрії та чи стане Alcarelle «улюбленим наркотиком людства» та реальною альтернативою алкоголю, покаже лише час.

Нагадаємо, розумні люди частіше п’ють алкоголь, наскільки б це не здавалося парадоксальним на перший погляд. Але вчені дали несподівану відповідь: інтелектуали частіше залучаються до еволюційно нової поведінки, зокрема й до вживання спиртного.

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