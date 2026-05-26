Населення світу може різко скоротитися

Населення Землі, яке нині перевищує 8,3 мільярда людей, упродовж наступних десятиліть може різко скоротитися. Учені змоделювали сценарій, за якого людство потенційно може втратити половину своєї чисельності за умов масштабних глобальних криз.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Над дослідженням працювали дослідники з Міланського університету, які проаналізували приблизно 12 тисяч років демографічної історії людства — від епохи неоліту до сучасності.

На основі отриманих даних вчені створили математичну модель, яка відтворює закономірності зростання населення у різні історичні періоди. Вона враховує, що інколи людство зростало повільно та стабільно, а в окремі етапи — дуже стрімко.

За словами авторів дослідження, нинішня глобальна траєкторія не вказує на неминучий колапс. Однак вони вирішили окремо проаналізувати так званий «найгірший сценарій», у якому екологічні та ресурсні обмеження різко скорочують можливості Землі підтримувати нинішню кількість населення.

Дослідники припустили ситуацію, за якої «стійка місткість» планети — тобто максимальна кількість людей, яких Земля може забезпечувати ресурсами у довгостроковій перспективі, — падає приблизно до двох мільярдів осіб. За таких умов модель прогнозує швидке скорочення населення світу, і людство потенційно може зменшитися вдвічі вже приблизно до 2064 року.

Автори роботи наголосили, що не вважають цей сценарій точним прогнозом майбутнього. Вони називають його «ілюстративним математичним сценарієм», який демонструє, наскільки чутливою може бути демографічна система до різких глобальних змін.

Серед факторів, які теоретично можуть призвести до такого розвитку подій, вчені назвали кліматичний колапс, масштабні пандемії, глобальні конфлікти та дефіцит ресурсів. Дослідники також згадали глобальне потепління, пандемію COVID-19 та падіння народжуваності серед факторів, які викликають занепокоєння.

У роботі також згадується один із найвідоміших демографічних сценаріїв минулого століття — так званий сценарій «судного дня», запропонований 1960 року. Тоді припускалося, що населення Землі може зростати майже безконтрольно, що могло призвести до масового вимирання. Однак сучасні дослідники зазначають, що людство уникло такого розвитку подій, оскільки рівень народжуваності у світі почав поступово знижуватися.

Водночас проблема низької народжуваності також викликає занепокоєння у дослідників. Минулого року інше дослідження показало, що для довгострокового збереження чисельності населення може бути потрібен рівень народжуваності 2,7 дитини на одну жінку. Раніше достатнім показником вважали 2,1.

Для порівняння, у Великій Британії середня народжуваність становить 1,41 дитини на жінку, а у США — 1,62. Науковці побоюються, що подальше зниження цих показників може призвести до дефіциту працездатного населення та збільшення навантаження на системи охорони здоров’я і пенсійне забезпечення.

Про ризики демографічного спаду неодноразово говорив і Ілон Маск. Він заявляв, що низька народжуваність може призвести до нестачі працівників, зростання боргового навантаження та тиску на системи охорони здоров’я і пенсійного забезпечення.

