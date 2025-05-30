Людство на прицілі у Сонця: як впливають магнітні бурі на здоров’я

Під час високої геомагнітної активності зростає кількість серцевих нападів та інсультів

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Сильний сонячний спалах призвів до викиду корональної маси, яка досягла Землі та викликала геомагнітну бурю. У зв’язку з цим зросла інтерес до потенційного впливу сонячних штормів на здоров’я людини.

Про те, наскільки реальна загроза здоров’ю людей під час сонячних штормів, пише Adnkronos.

Сонячні бурі є наслідком активності Сонця, під час якої відбуваються потужні викиди енергії та частинок. Досягаючи магнітосфери Землі, можуть викликати геомагнітні бурі, які, своєю чергою, здатні проводити електронних пристроїв і, як передбачається, самопочуття людей.

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Вплив геомагнітних бур на техніку

Найбільш відомим впливом геомагнітних бур є перешкоди у роботі радіозв’язку, супутникових навігаційних систем (GPS) та енергосистем. Сильні бурі можуть викликати збої і навіть ушкодження трансформаторів та ліній електропередач, що призводить до вимкнення електроенергії. Також спостерігаються порушення у роботі авіаційного та морського радіозв’язку.

Крім того, геомагнітні бурі можуть впливати на точність роботи супутників, які використовуються для прогнозування погоди та зв’язку, а також створювати проблеми для нафто- та газопроводів, викликаючи корозію.

Вплив сонячних бур на людину

Питання про вплив геомагнітних бур на здоров’я людини залишається предметом дискусій. Деякі люди повідомляють про головні болі, втому, дратівливість і порушення сну під час таких періодів.

«Сонячні бурі генерують геомагнітні обурення, які, хоч і не мають прямого впливу на здоров’я людини завдяки захисту, що забезпечується атмосферою та магнітосферою, можуть мати непрямі біологічні ефекти, особливо на вразливих людей або в певних умовах довкілля. Але ризиків для населення загалом немає», — розповів Джованні Гірга з Асоціації лікарів Isde.

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За його словами, кілька епідеміологічних досліджень, проведених у Європі та Північній Америці виявили зростання смертності від серцево-судинних захворювань у поєднанні з сильними геомагнітними обуреннями. Зокрема, було виявлено залежність між днями високої геомагнітної активності та зростанням кількості серцевих нападів та інсультів. Вчені припускають, що нервова система людини реагує на геомагнітні збурення. Наслідками такої реакції можуть бути порушення серцевого ритму та стрибки артеріального тиску.

«На нейропсихологічному рівні деякі дослідження передбачають зміни рівня мелатоніну, що може призвести до безсоння під час геомагнітних бур. Інші дослідження повідомляють про посилення дратівливості та депресії. Також вивчається можливий зв’язок з іншими нейропсихіатричними розладами. Ці ефекти здаються більш вираженими у людей із сезонними афективними розладами, людей похилого віку, людей з уже існуючими захворюваннями серця або зі специфічними неврологічними вразливістю», — додав Джованні Гірга.

Поточний сонячний цикл характеризується значною сонячною активністю, що підвищує ймовірність виникнення геомагнітних бур. Це робить дослідження непрямих наслідків здоров’ю людини ще важливішими.

«Для населення загалом, особливо у середніх широтах, геомагнітні бурі не становлять прямої загрози здоров’ю. Атмосфера і магнітосфера Землі забезпечують ефективний захист від високоенергетичних частинок, що їх випромінює Сонце, не даючи їм досягти поверхні Землі», — пояснив Алессандро Міані, президент Італійського товариства екологічної медицини (Sima).

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Проте існує можливість «професійних» ризиків. Астронавти на орбіті та льотний склад на полярних маршрутах можуть зазнавати впливу високих рівнів іонізуючого випромінювання під час інтенсивних сонячних подій. Це випромінювання може впливати на біологічні системи, ушкоджувати ДНК та підвищувати ризик таких патологій, як рак та серцево-судинні захворювання.

Нагадаємо, вчені попереджають, що сонячний супершторм може знищити супутники та енергосистеми, залишивши всю планету без Інтернету та електрики.