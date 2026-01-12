Людство отримало 10-секундний сигнал із найвіддаленішого куточка Всесвіту: що приховує космос

Вважається, що джерелом загадкового сигналу, отриманого з відстані 13 мільярдів світлових років, є гамма-сплеск, що отримав назву GRB 250314A (на фото) / © NASA

Вчені зафіксували 10-секундний гамма-сплеск із точки у космосі, що розташована на відстані 13 мільярдів світлових років від Землі. Сигнал, названий GRB 250314A, ймовірно, став наслідком вибуху наднової, що відбувся лише через 730 мільйонів років після Великого вибуху.

Два супутники підтвердили джерело сигналу, а телескоп Джеймса Вебба (JWST) провів детальні спостереження, зафіксувавши світло вибуху, яке згасає. Вчені зазначають, що гамма-сплески – це надпотужні невидимі хвилі енергії, які утворюються під час вибуху зірок.

Дослідження показало, що ця рання наднова має вигляд майже такий самий, як сучасні наднові, попри мільярди років різниці. Червоні наднові містять велику кількість енергії та можуть підказати, як формувалися перші зірки і галактики у Всесвіті.

"За останні 50 років було зафіксовано лише кілька гамма-сплесків у перший мільярд років після Великого вибуху. Це дуже рідкісне і захопливе відкриття", – зазначив Ендрю Леван з Університету Радбоуда.

Нові дані допоможуть вченим краще зрозуміти ранні етапи еволюції Всесвіту, коли зірки були масивніші, гарячіші та вибухали з більшою силою, ніж у наш час.

