Людство перевищує можливості Землі: вчені попередили про небезпеку

Людство перевищує можливості Землі / © Pixabay

Кількість людей на планеті може зрости до 12,4 млрд вже до кінця 2070-х років. Такий прогноз озвучили вчені. Вони наголосили, що це небезпечний сценарій, адже людство вже зараз підштовхує Землю до межі її можливостей.

Про це пише Daily Mail із посиланням на дослідження Університету Фліндерса.

Наразі населення світу становить близько 8,3 млрд осіб, однак за нинішніх тенденцій воно продовжить стрімко зростати. Дослідники проаналізували понад 200 років демографічних даних і використали екологічні моделі, щоб оцінити вплив зростання населення на ресурси планети.

За словами провідного автора дослідження, професора Корі Бредшоу, реальна «стійка» кількість населення значно нижча.

«Справді сталий рівень — набагато менший і ближчий до того, який світ мав у середині ХХ століття. Наші розрахунки показують, що це приблизно 2,5 мільярда людей, якщо всі житимуть у межах екологічних можливостей», — пояснив він.

Вчені підкреслюють, що вже зараз існують чіткі ознаки перевищення можливостей планети.

«Земля не встигає відновлювати ресурси з тією швидкістю, з якою ми їх використовуємо. Ми тиснемо на неї більше, ніж вона здатна витримати», — зазначив Бредшоу.

Дослідження також показало, що зростання населення напряму пов’язане зі збільшенням температури на планеті, викидів вуглецю та розширенням екологічного сліду людства.

Якщо чисельність населення справді досягне 11,7-12,4 млрд, це може мати серйозні наслідки для клімату, продовольчої безпеки та стабільності суспільств.

Науковці закликають до термінових змін у використанні ресурсів — землі, води, енергії та матеріалів. Без цього, за їхніми словами, людство ризикує зіткнутися з глибшими глобальними кризами.

«Вікно для дій швидко звужується, але зміни ще можливі, якщо країни діятимуть разом», — наголосили дослідники.

