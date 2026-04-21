Людство під загрозою: науковець назвав можливу дату знищення

Ядерний вибух / © Pixabay

Реклама

Нобелівський лауреат з фізики Девід Гросс заявив, що ризик глобальної катастрофи зростає. За його оцінкою, через загрозу ядерної війни людство може не пережити наступні десятиліття.

Про це повідомило видання Live Science.

Гросс зазначив, що ймовірність глобальної катастрофи, зокрема через ядерну війну, нині є вищою, ніж у попередні десятиліття. За словами науковця, навіть після завершення холодної війни оцінки ризику ядерного конфлікту становили близько 1% на рік. Нині, на його думку, цей показник може бути ближчим до 2%, тобто приблизно один шанс із 50 щороку.

Реклама

Гросс наголосив, що за таких умов імовірність того, що людство зможе проіснувати ще пів століття, є низькою. Він припускає, що у разі збереження нинішніх тенденцій глобальна катастрофа може статися приблизно через 35 років — орієнтовно до 2061 року.

Науковець також звернув увагу на погіршення міжнародної ситуації. Він зазначив, що за останні десятиліття послабилися угоди про контроль над озброєннями, а геополітична напруга зростає.

Окремо Гросс наголосив на ризиках, пов’язаних із розвитком штучного інтелекту. За його словами, автоматизація може призвести до того, що критично важливі рішення, зокрема у сфері безпеки, ухвалюватимуться без участі людини. Водночас він звернув увагу на можливі помилки таких систем, які здатні мати масштабні наслідки.

Варто зазначити, що додатковим індикатором загроз є так званий Годинник Судного дня, який щороку оновлюють експерти. Нині він встановлений на позначці 85 секунд до «півночі», що ближче до критичної точки, ніж торік.

Реклама

Раніше виконавча директорка ICAN Мелісса Парке зазначила, що цей показник не є точним прогнозом, а радше сигналом небезпеки. Вона підкреслила, що ключовими викликами залишаються ядерна зброя, війни, кліматичні зміни та розвиток технологій.

