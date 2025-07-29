Людство увійшло в епоху ШІ-агентів: як це змінить світ

Штучний інтелект / © Pixabay

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Світ вступив у третю фазу розвитку штучного інтелекту — етап агентів. На зміну звичним чат-ботам і цифровим помічникам приходять автономні ШІ-системи, які не лише спілкуються, а й здатні діяти самостійно. Прикладом є агент ChatGPT від OpenAI, що може взаємодіяти з іншими системами, користуватися інструментами та виконувати складні завдання з певною мірою «розуміння» цілей.

Про це пише The Conversation.

Перехід від чат-ботів до складних ШІ-агентів

Якщо 2022-й став роком чат-інтерфейсів на зразок ChatGPT, то вже невдовзі вони еволюціонували в асистентів, які допомагали людині у виконанні завдань. Сьогодні на сцену виходять агенти — системи, здатні діяти з автономністю, ухвалювати рішення, навчатися та ефективно працювати у командах. Вони інтегруються з різними цифровими платформами — від браузерів до платіжних сервісів — і орієнтовані на досягнення конкретних цілей.

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Швидке впровадження агентів ШІ та реальні приклади

Останні місяці ознаменувалися вибуховим зростанням технологій агентного ШІ. Компанія Anthropic дала змогу Claude взаємодіяти з комп’ютером, OpenAI запустила інструмент Operator, а Microsoft і Google презентували свої рішення — Copilot і Vertex AI відповідно. Meta розробила Llama, а в Китаї активно з’являються агенти, такі як Monica для нерухомості та Genspark як пошукова система.

Чимало агентів створено для вузьких сфер — наприклад, для автоматизації програмування. Вони можуть писати код, перевіряти його та самостійно виправляти помилки. В інших випадках — шукають інформацію та формують дослідження, що раніше потребували б днів кропіткої праці.

Вразливості ШІ-агентів, виклики та горизонти

Незважаючи на функціональність, агенти ШІ не є бездоганними. Їм усе ще потрібен людський контроль, адже помилки, хоч і рідкісні, можуть бути критичними. Наприклад, агент, що замість оптимізації випадково видалив базу даних, або інший, який наповнив торговий автомат вольфрамом. Такі інциденти демонструють, що безконтрольне застосування технології становить ризики.

Паралельно агенти вже приносять реальну користь. Компанія Telstra, наприклад, за допомогою Microsoft Copilot автоматизує підсумовування зустрічей, що дозволяє суттєво економити робочий час. Проте з розвитком ШІ зростає ймовірність витіснення частини робочих місць, зниження критичного мислення користувачів і збільшення енергоспоживання.

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Що далі?

Агентні системи стають дедалі доступнішими. З’являються інструменти для звичайних користувачів, як-от Microsoft Copilot Studio, а для розробників — платформи для створення власних ШІ-агентів з мінімальними знаннями кодування. Усе це свідчить про те, що агенти поступово стають частиною нашого повсякденного цифрового середовища.

Нове покоління ШІ — вже не просто інструмент, а співучасник. Чи готові ми до спільного майбутнього з ним — питання не риторичне.

До слова, новий ChatGPT-агент нещодавно з легкістю пройшов перевірку Cloudflare «Я не робот», чим викликав бурхливі дискусії та іронічні реакції в Мережі.