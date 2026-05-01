Людство зможе «повернути час»: футуролог назвав терміни прориву

Американський футуролог і колишній інженер Google Рей Курцвейл прогнозує, що вже за кілька років людство може наблизитися до принципово нового етапу розвитку медицини. Йдеться про досягнення так званої «швидкості втечі від довголіття» — концепції, за якої тривалість життя почне зростати швидше, ніж відбувається старіння організму.

Про це повідомило видання Popular Mechanics.

За цією ідеєю, протягом року людина може старіти на один рік, але завдяки медичним інноваціям її очікувана тривалість життя збільшуватиметься, наприклад, на рік і більше. У такому разі виникає ефект «повернення часу» — коли умовно додаються додаткові місяці або роки життя.

У березні 2024 року Курцвейл заявив, що людство може досягти цієї межі вже до 2029 року. Свої оцінки він пояснює стрімким розвитком технологій, зокрема в медицині та біології. Як приклад він наводить швидкість створення вакцин проти COVID-19, а також розвиток симульованої біології.

Втім, сам дослідник підкреслює: навіть у разі реалізації такого сценарію це не означатиме безсмертя. Людське життя залишається непередбачуваним — на нього впливають хвороби, випадкові мутації та нещасні випадки.

Крім того, концепція викликає дискусії серед науковців. Вона базується на середніх показниках тривалості життя, а не гарантує подовження життя кожній окремій людині. Важливим фактором також є доступ до сучасних медичних технологій, який у світі залишається нерівномірним.

Попри значний прогрес медицини, навіть відомі та контрольовані захворювання, як-от туберкульоз, і досі щороку забирають мільйони життів. Це свідчить про те, що наявність технологій не означає їх глобального застосування.

Рей Курцвейл відомий своїми прогнозами щодо технологічного розвитку — частина з них справдилася, зокрема поширення мобільних пристроїв, Wi-Fi та хмарних технологій. Водночас не всі його передбачення виявилися точними.

