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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Людству загрожує глобальна катастрофа: озера на Землі стрімко втрачають кисень

Поточне потепління спричиняє до 55 відсотків зниження рівня кисню в озерах.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
озеро

Прісноводні озера втрачають кисень / © Pixabay

Прісноводні озера на Землі втрачають кисень набагато швидше, ніж океани. Найближчим часом це негативно вплине на якість питної води та сприятиме поширенню токсичних водоростей і бактерій.

Загрозу глобальної катастрофи для людства виявили учені Китайської академії наук, дослідження яких було опубліковано в Science Advances.

Як встановили дослідники на основі вивчення супутникових знімків, а також географічних та кліматичних даних, від 1980 року концентрація кисню на поверхні озер зменшилася на 5,5%, а в придонних шарах — на 18,6%.

Провідний автор дослідження Ібо Чжан стверджує, що зараз понад 80% із 15 535 досліджених озер мають низький рівень кисню.

Китайські вчені з’ясували, що у 2003-23 роках аномальна спека спричинила 7,7% втрат кисню. Ще 10% втрат дослідники пояснили посиленням цвітіння водоростей.

Те, що відбувається наразі в озерах через глобальне потепління, несе загрозу якості питної води для людей та загрожує поширенням токсичних бактерій.

За оцінками дослідників, поточне потепління спричиняє до 55 відсотків зниження рівня кисню в озерах. Якщо ця тенденція збережеться, до кінця століття в озерах Землі може бути на 9 відсотків менше кисню за найгірших кліматичних сценаріїв.

Нагадаємо, раніше дослідники попередили про катастрофічні наслідки для людей, якщо Земля нагріється на 7°C.

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