Люди можуть жити довше: нове дослідження показало несподівані результат

Довголіття

Нове масштабне дослідження 450 регіонів Західної Європи розкриває нерівномірність процесів старіння та вказує на зони, де тривалість життя продовжує стрімко зростати.

Про це пише видання Live Science.

Протягом останніх 150 років у розвинених країнах спостерігалася стійка тенденція до подовження віку. ХХ століття стало періодом справжнього прориву завдяки перемозі над багатьма інфекціями та успіхам у лікуванні серцево-судинних хвороб. Проте останнім часом наукова спільнота розділилася: одні вважають, що ми впритул наблизилися до «біологічної стелі», інші ж переконані, що потенціал людського організму ще не вичерпано.

Масштабний аналіз європейської демографії

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, охопило дані з 1992 по 2019 рік. Науковці проаналізували показники смертності майже 400 мільйонів жителів у 13 країнах Західної Європи, зокрема в Іспанії, Данії та Швейцарії. Використання складних статистичних методів дозволило відсіяти випадкові коливання (наприклад, наслідки аномальної спеки 2003 року чи епідемій грипу) і виокремити фундаментальні тренди.

Головний меседж вчених оптимістичний: ознак уповільнення зростання тривалості життя у регіонах-лідерах немає.

Темпи приросту: У найбільш благополучних зонах (Північна Італія, Швейцарія, окремі провінції Іспанії та Франції) тривалість життя чоловіків щороку збільшується в середньому на 2,5 місяці, а жінок — на 1,5 місяці.

Рекорди 2019 року: Перед початком пандемії середній показник у цих регіонах сягнув 83 років для чоловіків та 87 років для жінок.

Це спростовує теорію про існування непереборного «скляного даху» для людського віку в осяжному майбутньому.

Попри загальний оптимізм, з середини 2000-х років спостерігається тривожна дивергенція. Якщо у 90-х роках відстаючі регіони швидко наздоганяли лідерів, то після 2005 року цей процес зупинився.

Регіони-авангарди: Продовжують бити рекорди довголіття.

Регіони-аутсайдери: У Східній Німеччині, Бельгійській Валлонії та частинах Великої Британії прогрес фактично завмер, а подекуди почався зворотний рух.

Критичний вік

Дослідники виявили, що головною причиною регіональної нерівності є рівень смертності саме у віковому проміжку від 55 до 74 років.

У 1990-х роках смертність у цій групі стрімко падала завдяки новій медицині та зміні способу життя. Сьогодні в деяких районах (наприклад, середземноморське узбережжя Франції та більша частина Німеччини) ризик померти у цьому віці знову почав зростати.

Вчені пов’язують це не лише з медичними аспектами, а й із соціально-економічними факторами: наслідками кризи 2008 року, якістю харчування, поширенням куріння та вживання алкоголю.

Майбутнє людського довголіття зараз залежить не стільки від розгадки генетичного коду, скільки від здатності суспільства долати соціальні прірви. Поки невелика частина територій продовжує розсувати межі можливого, більшість європейських регіонів стикається зі стагнацією. Головний виклик сучасності — зробити успіхи медицини та високий стандарт життя доступними для всіх, незалежно від географії.

