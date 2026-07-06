Люди, народжені в цьому місяці, живуть найдовше: вчені назвали щасливчиків

Довголіття

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Дата народження людини може впливати на її здоров’я та довголіття набагато сильніше, ніж вважалося раніше. Науковці виявили, що люди, які народилися в певний період року, мають унікальну статистичну перевагу — вони значно частіше доживають до 105 років і менше схильні до смертельних хвороб.

Про це пише Blikk.

Як з’ясували дослідники, головними щасливчиками є ті, хто народився у грудні. Їхні шанси дожити до 105 років аж на 16 відсотків вищі за середній показник. Загалом статистика, яка базується на аналізі даних понад мільйона людей в Австрії та Данії, підтверджує: народжені з жовтня по грудень живуть у середньому довше, ніж ті, хто святкує день народження навесні — з квітня по червень.

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Таку закономірність учені пояснюють тим, що «зимові» люди мають дещо нижчий рівень серцево-судинних захворювань, які є головною причиною смертності у світі. Водночас медики закликають не спрощувати результати, адже народжені наприкінці року мають і свої мінуси — наприклад, вищу схильність до астми та деяких неврологічних хвороб.

Причина цього явища криється в екологічних чинниках під час вагітності матері та в перші місяці життя немовляти. Сезонні зміни в раціоні, рівень сонячного світла, кількість вітаміну D та перенесені матір’ю сезонні інфекції закладають міцність організму на десятиліття вперед. Історичні дані початку XX століття показують, що діти, які розвивалися влітку та восени, народжувалися з більшою вагою і ставали стійкішими у дорослому віці.

Вперше подібні висновки детально описали дослідники Габріеле Доблхаммер, Рембрандт Шольц та Хайнер Майєр у своїй праці 2005 року «Місяць народження та доживання до 105+ років».

Проте автори дослідження наголошують, що місяць народження — це лише один із багатьох факторів. Він не гарантує довголіття сам по собі, адже реальна тривалість життя людини насамперед залежить від спадковості, збалансованого харчування, спорту, якісного сну, відсутності стресу та регулярних медичних оглядів.

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Нагадаємо, британка Маргарет Хем готується відсвяткувати 100-річчя. Попри вік, вона живе самостійно, щодня п’є багато міцного чаю і, за словами родини, не збирається відмовлятися від давніх звичок.

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