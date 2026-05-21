Люди старішають не поступово: вчені назвали два критичні вікові періоди

Старість / © pixabay.com

Реклама

Старіння людини може відбуватися не плавно, а різкими етапами. Саме такого висновку дійшли дослідники, які вивчали молекулярні зміни в організмі людини. За даними науковців, найбільш помітні вікові зміни припадають приблизно на 44 та 60 років.

Дослідження провели фахівці зі Stanford University. Вони кілька років спостерігали за 108 добровольцями, які регулярно здавали біологічні зразки — кров, мазки зі шкіри, ротової та носової порожнини, а також інші матеріали для аналізу. У результаті вчені проаналізували понад 135 тисяч різних біологічних показників та понад 246 мільярдів одиниць даних.

Дослідники помітили, що приблизно 81% молекул в організмі змінювалися особливо активно саме у два вікові періоди — у середині 40-х років та на початку 60-х.

Реклама

Перший “стрибок старіння” у 40-річному віці пов’язаний зі змінами в обміні жирів, кофеїну та алкоголю, а також із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань і погіршенням стану шкіри та м’язів. Другий — у районі 60 років — стосується імунної системи, роботи нирок, вуглеводного обміну та подальшого старіння м’язів і шкіри.

Спершу науковці припускали, що зміни у середині 40-х можуть бути пов’язані переважно з менопаузою у жінок. Проте аналогічні процеси виявили і у чоловіків. Це свідчить про існування інших біологічних механізмів старіння, які ще належить дослідити.

Водночас автори наголошують: вибірка була відносно невеликою, тому результати потребують подальшого підтвердження у масштабніших дослідженнях.

Нагадаємо, що вік обдурити неможливо, втім є три продукти, які призупиняють процеси старіння організму.

Реклама

Новини партнерів