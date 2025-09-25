Люди суттєво збідніють через глобальне потепління: тривожний прогноз вчених

Глобальне потепління / © pexels.com

Реклама

Науковці з Кембриджського університету застерігають: до кінця століття середня людина може стати на 24% біднішою через глобальне потепління. Дослідники прогнозують, що у Великій Британії умови життя можуть наблизитися до реалій країн, що розвиваються, з високим рівнем безробіття, низькими зарплатами, закритими підприємствами та падінням рівня життя.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Ми показали, що зміна клімату знижує доходи в усіх країнах — як у спекотних, так і холодних, у багатих і бідних. Вона вплине на цілі галузі — від транспорту до виробництва та роздрібної торгівлі, а не лише на сільське господарство та інші сфери, безпосередньо пов’язані з природою», — наголошують експерти з Кембриджа.

Реклама

Загрози для економіки від глобального потепління і як цьому запобігти

Науковці роблять висновок: людство має якнайшвидше відмовитися від використання викопного палива.

«Необхідні термінові дії для боротьби зі зміною клімату та захисту економік від подальших втрат доходів», — кажуть експерти.

Дослідження доводять, що тепліше повітря здатне утримувати більше вологи, тому глобальне потепління призводить до сильніших опадів і підвищує ризик масштабних повеней.

Зростання рівня світового океану та підтоплення потребуватимуть мільярдних витрат на відновлення інфраструктури і будівництво захисних споруд. Постраждають і цілі сектори економіки — від туризму до сільського господарства, особливо в прибережних регіонах.

Реклама

Через посилення посух скоротяться площі, придатні для вирощування культур, адже глобальне потепління, спричинене діяльністю людини — насамперед спалюванням вугілля та іншого викопного палива, — зробить багато регіонів малопридатними для аграрного виробництва.

Усе це вплине на «світовий ВВП на душу населення», один із ключових показників добробуту, що відображає середній рівень економічного виробництва на одну людину.

Результати дослідження про вплив глобального потепління на рівень доходів

У дослідженні вчені проаналізували наслідки постійного підвищення температури у період 2015-2100 років для 174 країн, серед яких Австралія, Бангладеш, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Італія, Ірландія, Японія, Мексика, Велика Британія та США.

Використавши модельні сценарії Shared Socioeconomic Pathways (SSPs), створені IPCC, дослідники порівняли два базові варіанти: продовження кліматичних тенденцій 1960-2014 років та умовний сценарій «без подальшого потепління».

Реклама

Розрахунки показали: якщо температура зростатиме на 0,04 °C щороку без належних заходів адаптації, ВВП на душу населення у світі знизиться на 10-11% до кінця століття.

За найгіршого сценарію з високими викидами прогнозуються ще серйозніші наслідки — падіння доходів на 20-24% у порівнянні зі сценарієм «без подальшого потепління».

Водночас гарячі та бідні країни можуть постраждати значно більше: економічні втрати для них перевищуватимуть середні світові показники на 30-60%. Серед прикладів — Афганістан, Бангладеш та Буркіна-Фасо.

У публікації журналу PLOS Climate автори підкреслюють «важливість пом’якшення наслідків зміни клімату» та «необхідність впровадження заходів адаптації, щоб мінімізувати негативні ефекти».

Реклама

Вчені нагадують про значення Паризької угоди 2015 року, яка передбачає обмеження зростання температури до 1,5 °C порівняно з доіндустріальним рівнем. Згідно з підрахунками, навіть зменшення темпів потепління до 0,01 °C на рік дозволило б збільшити глобальні доходи приблизно на 0,25% у порівнянні зі сценарієм, що повторює тенденції 1960-2014 років.

Дослідники зазначають: майбутні роботи мають враховувати адаптаційні та пом’якшувальні стратегії, специфічні для кожної країни. Однак вони визнають, що навіть такі заходи не зможуть повністю зупинити довгострокові негативні ефекти для економіки, особливо у спекотних і бідніших державах.

Разом із тим науковці наголошують: «жодна країна не є захищеною» від наслідків кліматичних змін без скорочення парникових викидів.

«Ще менше ніж десятиліття тому більшість економістів вважали, що зміна клімату — це проблема лише спекотних південних країн. Ми кинули виклик цьому припущенню», — підсумували вчені.

Реклама

До слова, науковці Лондонської школи гігієни та тропічної медицини прогнозують, що до кінця ХХІ століття понад 2,3 млн людей у Європі можуть померти від екстремальної спеки, спровокованої викидами парникових газів.