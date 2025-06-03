Людина у вакуумі не вибухає: що насправді відбувається з тілом у космосі без скафандру

Астронавт / © NASA

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Фантастичні фільми часто показують, як тіло людини в космосі роздувається та вибухає через розгерметизацію скафандра. Насправді смерть у вакуумі настає інакше — моторошно, але без спецефектів.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Без зовнішнього тиску рідини в організмі миттєво закипають. Вода в клітинах перетворюється на пару, роздуваючи тканини. Капіляри та поверхневі м’язи «варитимуться» першими, але глибокі судини ще деякий час утримуватимуть тиск. Очі не вилізуть з орбіт, але роздуте тіло перекриє кровообіг, викликаючи швидку втрату свідомості.

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Без тиску кровоносні судини стиснуться, перекриваючи кровопостачання мозку та серцю. Вже через 10–15 секунд людина втратить свідомість, а незабаром — контроль над тілом.

Щоб урятувати людину в подібному стані, її необхідно повернути з відкритого космосу щонайпізніше через дві хвилини. Утім, вже після першої хвилини в організмі починаються незворотні зміни: тканини й внутрішні органи зазнають серйозних ушкоджень, що порушує їхню роботу.

За словами науковців, якщо скафандр буде пошкоджено, смерть може настати менш ніж за дві хвилини. У такому разі тіло людини залишиться в космосі, обертаючись навколо Землі.

У фільмах показують, як тіло миттєво вкривається інеєм, але реальність інша. Тепловіддача відбувається повільно, тому спочатку замерзнуть слизові (ніс, рот), але смерть настане раніше, ніж тіло перетвориться на «крижану статую».

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Космічна радіація не вбиває відразу, але її вплив руйнівний. Без захисту астронавт отримає смертельну дозу іонізуючого випромінювання, яке пошкодить ДНК і викличе рак. Але це питання місяців, а не секунд.

Таким чином, перебування у відкритому космосі без скафандра призводить до швидкої і безповоротної загрози життю, навіть якщо тіло не вибухає, а повільно руйнується зсередини.

Нагадаємо, Земля одного дня може бути викинута з Сонячної системи через непередбачувану траєкторію зірки, яка проходитиме небезпечно близько.